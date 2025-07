Navi russe nel Mediterraneo, da Sigonella decollano i P-72A. Cosa succede davvero

Roma, 15 luglio 2025 – La presenza di navi russe nel Mediterraneo ha fatto levare in volo dalla base siciliana di Sigonella i P-72A, gli aerei da pattugliamento marittimo in dotazione al 41esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. Ma se in tempi di guerra la notizia desta qualche preoccupazione, fonti autorevoli precisano che si tratta di “ordinaria attività di ricognizione”. Di fatto da giorni i P-72A dell'Aeronautica italiana seguono la rotta di almeno cinque navi russe in transito nel Mediterraneo: la corvetta Boikiy, il rimorchiatore Jakob Grebelsky e il sottomarino Novorossiysk, la nave cisterna di rifornimento Vyazma e la nave di intelligence Viktor Leonov.

Ma, secondo quanto riferito dalle fonti, “non c'è alcuna minaccia navale russa nel Mediterraneo” e la recente attività dei P-72A rientra nella “ordinaria routine di monitoraggio, sorveglianza e controllo di tutte le imbarcazioni di qualunque nazionalità in transito in acque internazionali”.

Dislocazione navi russe nel Mediterraneo (fonte Italmilradar)

Ma quali sono le navi russe in transito nel Mediterraneo e perché? Come ricostruisce Italmilradar, dopo aver abbandonato il porto siriano di Tartus, Mosca non ha più una base navale permanente nella regione, quindi le unità navali del Cremlino devono fare affidamento su accordi di attracco temporanei, come in Algeria, o effettuare operazioni di rifornimento in mare. Di fatto, questa limitazione logistica ha ridotto drasticamente sia il numero sia l’efficacia operativa delle risorse navali russe nell'area.

Le unità navali monitorate in questi giorni dal 41esimo Stormo di Sigonella per il loro passaggio nel Mediterraneo sono la Corvetta Boikiy (che significa ‘Vivace’) di classe Stereguščij della Marina russa, terza nave di quella classe, varata nel 2011, attualmente nelle acque a sud-est della Sicilia e diretta in Siria, a scorta di un convoglio ‘Syrian Express’.

Il rimorchiatore Grebelsky e il sottomarino Novorossiysk. Il primo, classificato ufficialmente come rimorchiatore d’altura e appartenente alla classe MB-119, è progettato per assistere unità navali di superficie e subacquee. Ha attraversato nei giorni scorsi lo Stretto di Sicilia in direzione est, a una velocità di crociera di circa 11 nodi. La presenza congiunta con il Novorossiysk non è casuale. L’MB-119 svolge infatti il ruolo di ‘nave madre’, offrendo supporto logistico o recupero in caso di avaria, mentre il B-261 Novorossiysk, classe Kilo migliorato (nome in codice: Nato) appartiene a una classe di sottomarini diesel-elettrici di fabbricazione sovietica tra i più silenziosi al mondo, tanto da essere stato ribattezzato ‘buco nero’ dalla Marina militare statunitense. Le due unità navali stanno attualmente navigando verso est, al largo della costa orientale della Libia.

Sul Mediterraneo anche la nave cisterna di rifornimento Vyazma, di stanza vicino allo Stretto di Gibilterra, che fornisce carburante alle unità navali russe in transito, tra cui la corvetta Boikiy.

La quinta unità navale russa è la Viktor Leonov, una nave di intelligence, entrata in acque internazionali a metà aprile che, oltre ad antenne per intercettazione di tipo Pamyat montate sullo scafo, è equipaggiata con un’antenna subacquea per individuare bersagli sottomarini. A bordo è installato anche un armamento antiaereo leggero, composto da missili a corto raggio SA-N-8 e da due mitragliere antiaeree da 30 mm.

Se attualmente non esiste una ‘minaccia russa’ nel Mediterraneo, di fatto, come rilevano alcuni osservatori il passaggio delle unità navali del Cremlino, in particolare del Jakob Grebelsky e del Novorossiysk nello Stretto di Sicilia, può essere considerato una mossa strategica di Mosca, una sorta di test tecnico-logistico, e un segnale militare rivolto alla Nato, all’Europa e all’Italia, dove la base di Sigonella, rappresenta l’avamposto occidentale della sorveglianza aeronavale sul Mediterraneo.