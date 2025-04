Papa Francesco, oggi si chiude la bara. Lunghe code nella notte a San Pietro

05:35

Lunghe code nella notte a San Pietro

Lunghe code nella notte a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. La Basilica e' stata chiusa alle 4, la riapertura e' stata anticipata alle 5.45, proprio per la grande affluenza dei pellegrini. In arrivo per le esequie del Santo Padre, in programma domani mattina, 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 capi di Stato e 10 sovrani).