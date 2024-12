“Mariotto ha molestato un ballerino”. L’accusa della parlamentare e il video di Striscia

Roma, 8 dicembre 2024 – Ballando con le Stelle ieri non è andato in onda ma di Ballando oggi si parla comunque Mentre Rai 1 lasciava spazio alla diretta della Prima della Scala, a chiamare in causa il programma di Milly Carlucci è stata Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia. Nella scorsa puntata Guillermo Mariotto “ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliergli la mano”, accusa Campione. La senatrice sottolinea che “nessuno ha stigmatizzato il gesto”, che lei ritiene una “vera e propria molestia” sul luogo di lavoro. “Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno’ due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico – ricorda la parlamentare –. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto?”.

Il video di Striscia la Notizia

A mandare in onda la sequenza incriminata è Striscia la Notizia che incorona vincitore della rubrica "Peggior sceneggiata sexy”, proprio il programma della Carlucci. Nel video Mariotto è nel dietro le quinte con l’ospite Amanda Lear e i ballerini. Si vede il gesto incriminato che però, a onor del vero, potrebbe esser tutt’altro che volontario. E’ possibile che Mariotto cercasse semplicemente un appiglio per alzarsi.

Mariotto lascia la puntata di Ballando

Il caso monta dopo che nell’ultima puntata di Ballando Mariotto aveva abbandonato il programma prima della sua fine, senza dare spiegazioni. Un gesto che aveva spiazzato anche Milly Carlucci. "Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo” aveva spiegato la conduttrice.

Il giorno dopo l’ufficio stampa della maison Gattinoni, per cui lavora lo stilista, chiariva : “Non si è sentito bene a causa dello stress dei tanti impegni di questo periodo”.

Certo è un periodo di nervosismo per il giurato già da tempo al centro di polemiche sollevate dal pubblico del dance show per battute sgradevoli, allusive, sessualizzanti nei confronti dei maestri in pista.

Il tapiro rifiutato

Ieri sera Mariotto ha reagito male al tapiro proposto da Striscia la Notizia. Raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli, Mariotto sta fumando: “Questa sigaretta va a finire in un posto... – dice – meglio che chiudi la bocca quando scelgo il posacenere”. Al che lo stilista si è rifugiato in un van – spiegano da Striscia – chiudendo violentemente la portiera, sbattuta contro il Tapiro che è finito a terra a pezzi.

“Molestie sul luogo di lavoro”

Guillermo Mariotto tornerà a Ballando con le Stelle? ''Sabato 14 saprete tutto'', aveva detto Milly Carlucci, interpellata dall'Adnkronos qualche giorno fa in occasione della presentazione del libro di Alberto Matano, 'Vitamia'. Ma in quel momento la presentatrice non sapeva delle accuse di molestie, che sarebbero piovute direttamente dal Parlamento.

"Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione? – si chiede la parlamentare Campione – Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua? Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all'esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili”.