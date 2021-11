Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane in occasione del weekend del 19-21 novembre. A seguire ci sono anche le uscite dell'11, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 4 (si può ancora vedere, per esempio, 'Eternals').



GHOSTBUSTERS: LEGACY (dal 18 novembre)

Regia: Jason Reitman / Cast: Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace



Una madre single e i suoi due figli si trasferiscono in campagna presso la casa del defunto padre/nonno, che era uno degli originali acchiappafantasmi: caso vuole che l'edificio sorga vicino a un portale dimensionale che minaccia di vomitare demoni e fantasmi. 'Ghostbusters: Legacy' è un sequel diretto dei film del 1984 e 1989: è un film ben confezionato, con la giusta dose di nostalgia e un buon mix di azione e commedia.



IL POTERE DEL CANE (dal 17 novembre)

Regia: Jane Campion / Cast: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons



Montana, anno 1925. Un ruvido e crudele cowboy decide di fare la guerra alla neo sposa del fratello e al figlio di lei, in un gioco sadico che non sembra consentire sbocchi positivi. 'Il potere del cane' è l'adattamento dell'omonimo romanzo western scritto da Thomas Savage e segna il ritorno di Jane Campion al cinema dopo anni di pausa: la critica ha accolto il film con toni entusiasti.



LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO (dal 18 novembre)

Regia: Joachim Trier / Cast: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum



Una quasi trentenne irrequieta riguardo il proprio futuro lavorativo e sentimentale, incontra un autore di fumetti underground: la relazione fra i due sarà complicata. 'La persona peggiore del mondo' è una commedia romantica agrodolce con alcuni elementi da commedia nera: è stata recensita con voti altissimi per la verve del racconto e la sintonia con la condizione femminile contemporanea. L'attrice protagonista è stata premiata al Festival di Cannes 2021 per la sua straordinaria interpretazione.



ANNETTE (dal 18 novembre)

Regia: Leos Carax / Cast: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg



Una cantante di musica lirica e un comico si innamorano, nonostante siano diversissimi l'una dall'altro: dalla loro unione nasce una bambina con un dono sorprendente. 'Annette' è un film musical, drammatico e romantico, realizzato da uno degli autori più eccentrici del panorama cinematografico contemporaneo, uno di quelli che chiede uno sforzo agli spettatori, ma li ripaga con immagini di grande fascino. Il film è valso a Leos Carax il premio per la migliore regia al Festival di Cannes 2021.









PROMISES (dal 18 novembre)

Regia: Amanda Sthers / Cast: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno



Un uomo sposato incontra una donna prossima al matrimonio e fra i due scocca la scintilla: il tempismo è quello sbagliato, i due intendono onorare i propri impegni, ma la passione che li lega resterà solidissima e sempre fuori tempo. 'Promises' è un film drammatico che porta su grande schermo il romanzo di Amanda Sthers, qui anche regista e sceneggiatrice: la critica ha espresso perplessità sulla riuscita dell'operazione.









AINBO - SPIRITO DELL'AMAZZONIA (dal 18 novembre)

Regia: Richard Claus e Jose Zelada



Una ragazzina e i suoi due animali guida intraprendono un viaggio fantastico per salvare il proprio villaggio e con esso la foresta amazzonica. 'Ainbo - Spirito dell'Amazzonia' è un film d'animazione pensato per un pubblico giovane e giovanissimo, al quale trasmettere un messaggio ecologista sull'importanza di preservare l'ambiente naturale. Uno dei due registi è nativo della ragione amazzonica peruviana e sa bene di cosa parla, anche se la trama scelta per veicolare il suo messaggio non è particolarmente originale.









PER TUTTA LA VITA (dall'11 novembre)

Regia: Paolo Costella / Cast: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini



Tempo dopo essere state sposate da un prete che non era un prete, alcune coppie devono celebrare nuovamente le loro nozze per avere in mano uno status di famiglia che abbia valore legale: una seconda volta che non sarà indolore. 'Per tutta la vita' è una commedia agrodolce che pecca un po' di realismo, ma non affonda completamente nello stereotipo.









THE FRENCH DISPATCH (dall'11 novembre)

Regia: Wes Anderson / Cast: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton



Alla morte del direttore del settimanale French Dispatch, i giornalisti si mettono al lavoro su un'edizione commemorativa nella quale compaiano i migliori articoli pubblicati nel corso degli anni. 'The French Dispatch' è un film antologico con un cast di stelle e un regista dallo stile inconfondibile: la critica ne ha parlato più che bene, soprattutto per l'ironia stralunata e la certosina messa in scena.



3/19 (dall'11 novembre)

Regia: Silvio Soldini / Cast: Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina Forza



Due giovani uomini a bordo di un motorino investono un'avvocatessa di successo e dalla vita arida: uno dei due muore, l'altro scappa e la donna diventa ossessionata dallo scoprire l'identità del defunto (è un immigrato senza documenti). '3/19' è un dramma non sempre centratissimo, ma comunque capace di una sua forza.









ZLATAN (dall'11 novembre)

Regia: Jens Sjogren / Cast: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisovic



Cresciuto nella periferia povera e difficile di Malmo, Zlatan Ibrahimovic è un bambino impaziente, poi un adolescente problematico, ma è anche un talento del pallone e un futuro campione. Il film 'Zlatan' è tratto dall'autobiografia 'Io, Ibra' ed è un racconto che intende essere il più secco e lucido possibile, per nulla autoreferenziale o assolutorio. Un appuntamento imperdibile per coloro che amano il gioco del calcio.









CHI È SENZA PECCATO - THE DRY (dall'11 novembre)

Regia: Robert Connolly / Cast: Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell



Un agente federale torna nella sua città natale, colpita da una siccità, per prendere parte a un funerale: il suo arrivo riapre però una vecchia ferita, connessa alla morte di una adolescente. 'Chi è senza peccato - The Dry' è un crime/drama efficace, che procede pacato ma inesorabile ed è stato recensito bene dalla critica.









L'UOMO NEL BUIO - MAN IN THE DARK (dall'11 novembre)

Regia: Rodo Sayagues / Cast: Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn Grace



Un veterano della guerra del golfo, cieco ma ancora letale, vive una vita tranquilla prendendosi cura di una ragazzina: quando un gruppo di malintenzionati la rapisce, ricorre alle cattive per risolvere la situazione. 'L'uomo nel buio - Man in The Dark' è un thriller/horror ed è il sequel del film del 2016, ma a differenza di quel lungometraggio non ha la medesima tenuta narrativa.





