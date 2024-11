Cacio e Pepe Day: la versione d’autore dello chef Giuseppe Mulargia

E' una delle ricette più amate della cucina romana. Iconica e intramontabile, insieme ad altre, rappresenta la cucina italiana all'estero.

E' la Cacio e Pepe che viene celebrata il 14 novembre con un giorno a lei dedicato. Il Grand Hotel Palatino di Roma in occasione del Cacio e Pepe Day, propone la ricetta dello chef Giuseppe Mulargia del ristorante Le Spighe, una versione autentica dei celebri Tonnarelli Cacio e Pepe.

Istituito da pochi anni dagli appassionati della cucina italiana, il Cacio e Pepe day vuole valorizzare la semplicità e la bontà di un piatto che, con soli tre ingredienti, pasta, pecorino e pepe, ha saputo conquistare palati in tutto il mondo. La scelta della data celebra l'inizio della stagione invernale, quando piatti saporiti e sostanziosi come questo sono ancora più apprezzati.

Non un semplice piatto di pasta, ma un simbolo di Roma che mette d'accordo tutte le generazioni. Nasce da ingredienti semplici e autentici: pasta fresca, pecorino romano e pepe nero, uniti in un equilibrio di sapori che raccontano la storia e la tradizione della cucina capitolina. Per molti è il comfort food per eccellenza, una combinazione che rimanda a sapori antichi, ma sempre attuali. La ricetta dello chef Giuseppe Mulargia è un invito a cimentarsi nella preparazione di questo piatto.

Ingredienti (2 persone)

Per la pasta fresca

50 gr di semola di grano duro rimacinato 100 gr di farina 00 di grano tenero 105 gr di tuorli d’uovo Sale q.b.

Per il condimento

220 gr di pecorino crosta nera Dop grattugiato

Pepe nero in grani q.b.

Procedimento

Preparare la pasta fresca usando una planetaria con il gancio, aggiungendo lentamente le farine e i tuorli fino a ottenere un impasto omogeneo. Lasciarlo riposare in frigorifero per un’ora, poi stenderlo con una sfogliatrice fino a ottenere una sfoglia di 2-3 millimetri di spessore. Tagliare l’impasto in striscioline di circa 2 mm per creare i tonnarelli.

In una padella antiaderente, tostare il pepe macinato fresco a fuoco moderato fino a sentirne l’aroma intenso. Aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta.

Cuocere i tonnarelli in abbondante acqua salata, scolarli direttamente nella padella e mantecarli. Togliere dal fuoco e aggiungere il pecorino, mescolando con un forchettone fino a ottenere una crema liscia e compatta. Impiattare e guarnire con una spolverata di pecorino e pepe appena macinato.

Consigli utili

E' possibile utilizzare un’altra tecnica, ovvero creare una crema di pecorino pochi minuti prima di cuocere la pasta che vi servirà per mantecare. In una bowl mettere il pecorino grattugiato, versare un mestolo di acqua di cottura non bollente e con l’aiuto di una frusta mescolare fino ad ottenere una crema liscia e compatta. Dopo aver cotto la pasta e averla scolata nella padella, attendere qualche secondo e cominciare ad incorporare la crema, fino al raggiungimento della cremosità desiderata. Se non si dispone di un macina pepe ci si può aiutare con un mortaio o un batticarne.