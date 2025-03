Giornata internazionale del Tiramisù: ecco 2 ricette d’autore nelle versioni bistrot e marinaresca

Il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale del Tiramisù, occasione speciale per gli amanti della gastronomia italiana e del celebre dolce a base di mascarpone e caffè, conosciuto in tutto il mondo.

Nella classifica mondiale di Taste Atlas, l’Atlante del gusto, infatti, il tiramisù si trova al 23esimo posto tra le ricette delle città italiane, con Venezia, e al 36esimo posto tra i piatti del Veneto. Si tratta di un’icona di stile e di gusto, per un fine pasto armonioso che, come ricorda la parola stessa, tira su, solleva e rinforza lo spirito di chi lo mangia, tra cucchiaiate di buon gusto. C

ome tutti i prodotti più celebri, il tiramisù è una portata che si presta a variazioni, declinate secondo l’identità culinaria delle diverse regioni italiane. Inoltre è nell

In occasione della Giornata del Tiramisù ecco due rivisitazioni del dolce ‘classico’ della tradizione culinaria del Bel Paese, , effettuate, con creatività e maestria, da due firme della gastronomia d’eccellenza.

Attico sul Mare – Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, che propone una reinterpretazione marinaresca, dove il classico tiramisù incontra il profumo del caffè del marinaio, tipico del Sambenedettese, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Particolare Bistrot – Milano, in Lombardia, che una versione contemporanea e raffinata, che trasforma il tiramisù in un dessert dalla presentazione sorprendente e dai sapori intensi e delicati al tempo stesso.

Attico sul Mare propone la sua versione, chiamata “Tiramisù al Caffè del Marinaio”, un dolce che riprende il caffè tipico del Sambenedettese. Ecco la ricetta di questo piatto signature dell’offerta del locale marchigiano, un dessert fresco ed elegante, che ripulisce il palato grazie al suo sapore intenso. Ingredienti e preparazione

Caffè Del Marinaio

Bevanda a base di caffè tipica dei pescatori sambenedettesi: in barca, il caffè della moka veniva corretto con anisetta, rum (punch rum), scorza d’arancia e cacao.

Terra di Cacao

4 uova

400gr di zucchero

600gr di burro

300gr di cacao

700gr di farina

Con l’aiuto di una planetaria, montare uova, zucchero aggiungendo poi il burro morbido; unire le farine. Stendere 2 cm e far riposare in frigo per 2 ore. Cuocere il tutto a 150 gradi per 30 minuti. Poi spezzare e finire 30 minuti a 150 gradi. Quando è tiepida filtrarla e sbriciolarla.

Mousse

400gr panna

4 uova

160gr zucchero

120ml caffè del marinaio

Montare in planetaria le uova, zucchero e unire con caffè. Montare la panna e unire il tutto e lasciar riposare in frigo per circa 6 ore

Gelato

800gr Latte

1 lt panna

Vaniglia

300gr di zucchero

500gr mascarpone

200gr tuorlo d’uovo

Pastorizzare a 83 gradi per 3 minuti

Unire il mascarpone e mettere nella gelatiera

Servizio

Adagiare sul fondo del piatto la mousse al caffè del marinaio e coprire il tutto con la terra di cacao e adagiare sopra una quenelle di gelato.

Il Tiramisù raffinato di Particolare Bistrot, a Milano, è una versione contemporanea e raffinata, che trasforma il tiramisù in un dessert dalla presentazione sorprendente e dai sapori intensi e delicati al tempo stesso.

Ingredienti e preparazione (4 persone)

Crema al mascarpone

300 gr mascarpone

50 gr panna fresca

70 gr zucchero

2 tuorli

1 uovo intero

Montare tutti gli ingredienti insieme in planetaria

Crema di savoiardi

100 gr savoiardi

2 caffè espresso

Frullare ed aggiungere acqua fino ad ottenere un composto liscio e cremoso

Sfoglia di savoiardi

Stendere in modo sottile una parte della crema di savoiardi su carta forno e far essiccare per 4 ore a 80 gradi fino ad ottenere una sfoglia croccante

Servizio

Con l'aiuto di una sac a poche creare una base di crema al mascarpone sul fondo del piatto. Aggiungere punte di crema di savoiardi e le sfoglie croccanti. Per concludere una spolverata di cacao amaro ed a piacere un macaron al caffè.