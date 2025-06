Ravioli 40 tuorli con stufato di cavolo cappuccio e peperone arrostito dello chef Marco De Benedictis

Marco De Benedictis è un giovane chef barese che deve l’amore per la cucina alla nonna. Il ricordo delle mattine passate al mercato, a scegliere con cura le materie prime dai piccoli produttori, rivive in ogni piatto che Marco presenta per conquistare il palato degli ospiti di Ama Stay, a San Virgilio di Marebbe, in Alto Adige.

L’infanzia in Puglia e le importanti esperienze successive, una su tutte quella nella brigata dello chef stellato Herbert Hintner, hanno maturato in lui la visione di una proposta culinaria improntata sulla ricerca del perfetto equilibrio tra semplicità e gusto, valorizzando l’eccellenza della materia prima. Ancora oggi lo chef si reca personalmente dai contadini e dai produttori locali per creare i suoi menù, in base all’offerta della natura, in questo caso altoatesina.

Lo chef Marco De Benedictis al lavoro nella cucina 'aperta' del ristorante all'Ama Stay di San Virgilio di Marebbe, in Val Badia (Alto Adige) ph. Camila Ruiz

Marco De Benedictis, coadiuvato da Maître Elmar Feichter, propone la sua idea di cucina: un mix di sapori e ingredienti semplici, al massimo tre, quattro sapori, ma gustosi, per soddisfare il palato della clientela esigente e sempre più internazionale dell’Ama Stay. Nell’Hotel che ha aperto nel novembre 2022 con un concept innovativo, si occupa anche dell’Ama Bistro, caffetteria, bar e lounge dove è possibile degustare cocktail e finger food.

Tra suoi piatti la ricetta dei Ravioli 40 tuorli: “Mi piace preparare la pasta fatta in casa, anche i ravioli – spiega – dimostra che dietro alla preparazione c'è amore”. Ecco il suo ‘segreto’ per questo piatto gourmet. Ecco la ricetta dei Ravioli 40 tuorli, stufato di cavolo cappuccio, peperone arrostito, pecorino, nocciole tostate, essenza al prezzemolo preparata al ristorante dell’Ama Stay dallo chef Marco De Benedicts.

Ingredienti (4 persone)

Per la pasta (40 tuorli)

200 g farina 00

10 tuorli d’uovo

1 pizzico di sale

Per il ripieno di cavolo

200 g cavolo cappuccio bianco

½ cipolla bianca

10 g burro

1 cucchiaio olio evo

Sale, pepe nero, noce moscata

Per la crema di peperone

1 peperone rosso grande

1 cucchiaio olio EVO

Sale q.b.

Per la crema di pecorino

100 ml panna fresca

60 g pecorino stagionato grattugiato

Pepe q.b.

Per l’olio al prezzemolo

1 mazzetto di prezzemolo (solo foglie)

30 ml olio evo

Sale q.b.

Per la finitura

30 g burro

30 g nocciole tostate tritate grossolanamente

Procedimento

Per la pasta

Impasta farina, tuorli e un pizzico di sale. Lavora fino a ottenere un impasto liscio e compatto. Fai riposare avvolto per 30 minuti.

Per il ripiento Affetta cavolo e cipolla. Rosola con burro e olio per 15 minuti finché morbido. Aggiusta di sale, pepe e noce moscata. Frulla fino a ottenere una crema densa. Lascia raffreddare.

Per i ravioli: Stendi la pasta sottilmente. Forma dei mucchietti di ripieno, richiudi con altra sfoglia e ritaglia i ravioli.

Per la crema di peperone

Arrostisci il peperone intero in forno a 220°C per 30 min. Spellalo, togli semi e frulla con un cucchiaio d’olio e sale. Tieni da parte in sac à poche.

Per la crema di pecorino

Scalda la panna, togli dal fuoco e unisci il pecorino grattugiato. Mescola fino a ottenere una crema liscia. Regola di pepe. Versa in sac à poche o biberon.

Per l’olio al prezzemolo

Sbollenta le foglie per 10 secondi, raffredda in acqua e ghiaccio. Frulla con olio e sale. Filtra se desideri un olio più chiaro.

Cottura e mantecatura Cuoci i ravioli in acqua bollente salata per 2-3 minuti. In padella sciogli 30 g di burro, scola i ravioli e saltali delicatamente per lucidarli.

Impiattamento

Disponi i ravioli al centro del piatto. Aggiungi gocce alternate di crema di peperone e crema di pecorino sopra ogni raviolo. Completa con nocciole tritate e qualche goccia di olio al prezzemolo per dare freschezza e colore.