Sembra pasta, ma non lo è: ecco i tagliolini di seppia in Cbt e burrata

Cotto a bassa temperatura, è uno dei piatti forti del ristorantino da 30 coperti che si propone di coccolare gastronomicamente il cliente. Nautilus fish and wine è il nuovo locale aperto a Padova da Renato e Marco Agnolon, rispettivamente padre e figlio. Lavorano insieme e arrivano da anni di street food d’autore. La loro è una cucina di pesce della tradizione veneta, non creativa, salutare, sostenibile, con certificato di responsabilità sociale d’impresa.

Renato e Marco Agnolon del Nautilus di Padova

Un gustoso viaggio nel territorio della Serenissima. Il piatto del bacaro è quello che meglio li rappresenta, un compendio della tradizione locale: propone cinque diverse specialità venete con cinque cotture diverse, dai taglioni di seppia in CBT e burrata al mantecato di baccalà e petali di patate, dalle mazzancolle in saor alle capesante graten ai petali d’ambra, fino al polpo in crema Lamon.

Ingredienti (4persone)

Seppia intera 500gr sporca

Olio EVO 100ml

Prezzemolo 1ciuffo

Acciughe 2

Pepe verde in salamoia

sale fino 1 cucchiaio

Succo di limone

Zucchero 1 cucchiaino

Procedimento

Lavare accuratamente le seppie in acqua corrente ed eliminare le pinne laminari. Fare una salsa frullando insieme: prezzemolo, olio, sale, pepe, acciuga, zucchero e limone. Massaggiare le seppie con il condimento frullato sia fuori che dentro. Porre la seppia insieme al condimento all'interno di un sacchetto per sottovuoto idoneo a cottura ed aspirare completamente l'aria contenuta, sigillando con attenzione. Il condimento dovrà essere disposto equamente in ogni sacchetto.

Predisporre il roner per cotture sottovuoto ad una temperatura d'acqua di +75°C in quanto la seppia fredda abbasserà la temperatura d'acqua che dovrà essere di +65°C costanti ed uniformi. Immergere i sacchetti e tenere quindi la temperatura costante di +65°C per 1:45h. Una volta trascorso il tempo, abbattere le buste ancora chiuse sotto acqua e ghiaccio o in abbattitore.

Raggiunta la temperatura interna di circa +4°C togliere le seppie dai sacchetti e tagliarle longitudinalmente a strisce uniformi dello spessore di 2 mm così da ottenere dei tagliolini. Frullare la burrata ed aggiungerne mezzo cucchiaino ai tagliolini, impiattare formando un ricciolo/nido aggiungendovi alcune zest di limoni ed un pizzico di pepe.