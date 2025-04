Cheesecake limone, ricotta e mirtilli della food blogger Orietta Quaranta

Cheesecake limone, ricotta e mirtilli. Un dolce primaverile realizzato dalla food blogger Orietta Quaranta. Ecco la ricetta per farla a casa.

Ingredienti (10 persone)

Per la base

280 gr di frolle al burro

140 gr di burro

Per la composta di mirtilli

150 gr di mirtilli

2 cucchiai di zucchero

Succo di mezzo limone

2 gr d gelatina in foglie

Per la crema

200 gr di ricotta

180 gr di formaggio spalmabile

80 gr di panna fresca

Succo e buccia di 1 limone

6 gr di gelatina in fogli30 g di panna (per la gelatina)

Per guarnire

Limoni

Mirtilli

Menta

Preparazione

Tritate finemente le frolle al burro e mescolate con il burro, versate il tutto in un uno stampo da crostata con fondo removibile e compattate per creare la base della cheesecake, creando il bordo lungo il diametro. Lasciate riposare in frigo per 20 minuti; procedete con la composta: mettete in un pentolino i mirtilli, lo zucchero e il succo di limone. Lasciate cuocere per circa 10 minuti schiacciando i frutti con una forchetta fino ad ottenere un liquido denso, quindi aggiungere i fogli di gelatina che avrete già reidratato in ammollo. Fate raffreddare il tutto e versatelo sulla base che avevate riposto in frigo.

Per la crema, mescolate la ricotta e il formaggio spalmabile con lo zucchero, aggiungete poi il succo e la buccia di limone grattugiato e unite infine la panna semi montata mescolando delicatamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la gelatina sciolta in 30 g di panna liquida in modo da garantire stabilità e compattezza; quindi, versate il tutto sopra la composta di mirtilli. Livellate la superficie e decorate a piacere con fettine di limoni, mirtilli e menta.