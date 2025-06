Charlotte di sfogliatine con crema pasticcera al mascarpone e lamponi

Un frutto di stagione, il lampone, insieme al mascarpone per realizzare la crema pasticciera della charlotte di sfogliatine secondo la food blogger Antonella Pagliaroli. Ecco la ricetta.

Ingredienti (10 persone)

400 gr di sfogliatine zuccherate

450 gr mascarpone freddo

350 ml panna fredda

30 gr zucchero a velo

4 tuorli

500 ml latte

80 gr farina

120 gr zucchero

scorza di 1 limone

600 gr di lamponi

60 gr di zuccheror

Procedimento

Sscaldate il latte con la scorza di limone, mentre in una pentola a parte mescolate i tuorli con lo zucchero e la farina setacciata; stemperate il composto ottenuto con il latte bollente privato della scorza. Fate addensare a fiamma bassa fino a quando avrete ottenuto una crema densa. Coprite con pellicola a contatto e lasciate raffreddare prima a temperatura ambiente, poi in frigo.

Per il ripieno cuocete in un pentolino i lamponi con lo zucchero, fino a ottenere un composto che ricorda una confettura. In una ciotola versate il mascarpone freddo, lo zucchero a velo e la panna fredda, montate con le fruste elettriche fino a ottenere un frosting sodo. Unite la crema con movimenti delicati dal basso verso l’alto.

Disponete un cerchio per torte da 22 cm di diametro su un piatto da portata. Adagiate le sfogliatine lungo i bordi e sul fondo, tagliando le sfogliatine dove necessario. Riempite con metà della crema poi con la salsa di lamponi. Create uno strato con qualche sfogliatina sbriciolata. Coprite con la restante crema e ponete in frigo per qualche ora. Prima di servire estraete il cerchio dalla torta e guarnite la superficie con i lamponi. Con uno spago legate la charlotte e decoratela con foglie di rosmarino e fiori eduli.