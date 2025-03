La ricetta dei Tortelli di San Giuseppe, dolce tipico della Festa del papà

Il 19 marzo si celebra la Festa del papà. Come ogni ricorrenza che si rispetti, anche questa è accompagnata da un dolce tipico. Anzi, da più dolci, perché come spesso accade la tradizioni variano a seconda di dove ci si trovi, seguendo tradizioni locali.

Trai più diffusi, sicuramente nel Nord Italia ma non solo, ci sono i Tortelli di San Giuseppe, in omaggio al papà per eccellenza il cui patrono cade appunto il 19 marzo. Si tratta di soffici bignè di pasta choux senza ripieno, fritti e spolverati con zucchero a velo.

Di seguito proponiamo la ricetta elaborata dalla Scuola Alberghiera e del Turismo di Bellinzona, con due diverse versioni per la cottura.

Tortelli di San Giuseppe

Ingredienti

2 dl acqua

60 g burro da cucina

10 g zucchero a velo

3 g sale

120 g farina bianca

150 g uova intere pastorizzate

Procedimento

Portare ad ebollizione l’acqua, il burro, lo zucchero e il sale;

Ritirare dal fuoco, aggiungere la farina e lavorarlo con una spatola piatta;

Rimettere sul fuoco a seccare bene la massa rimestando vigorosamente, fino a che si stacca dalla parete della casseruola;

Togliere nuovamente dal fuoco e lasciar intiepidire;

Incorporare le uova una ad una continuando a lavorare la massa energicamente.

Cottura

Opzione 1

Dressare i choux con il supporto di un sacco da pasticcere su una placca da forno con carta oleata;

Cuocere i choux in forno preriscaldato a 180 °C per ca. 20 minuti e continuare la cottura per 10 minuti a 100 °C.

Opzione 2

Scaldare l’olio nella friggitrice a 160 – 170 °C;

Con il supporto di due cucchiai aiutarsi a distribuire le porzioni dell’impasto e creare i tortelli;

Friggere i tortelli e lasciarli qualche minuto fino a che non saranno ben dorati.

Presentazione