Spaghettone con cozze, calamari e datterini infornati: una ricetta che profuma di mare

Profuma di mare, unisce l'eccellenza della cucina mediterranea e tecnica moderna, la ricetta Spaghettone con cozze, calamari e datterini infornati, firmata dallo chef Fabrizio Renna. Il piatto è nel menù estivo del ristorante Arno del Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, un hotel 4* in stile contemporaneo sul Lungarno, storico punto di riferimento dell’ospitalità fiorentina.

La ricetta è pensata per stupire con sapori decisi e autentici, perfetta per chi ama la cucina di mare fresca e genuina. Cozze fresche appena aperte, polpose e sapide, selezionate per mettere nel piatto il massimo della qualità e del sapore. Calamari teneri, puliti con cura e tagliati a mano per esaltare la consistenza e il gusto naturale. Datterini rossi maturi, dolci e succosi, caramellati in forno per intensificare il loro profumo e aggiungere una nota leggermente acidula e avvolgente. Il tutto è completato da aromi freschi e ben bilanciati: timo profumato, aglio delicatamente rosolato, prezzemolo fresco tritato fine e un pizzico di peperoncino che dona vivacità al piatto. A legare ogni elemento, un ilo di olio extravergine di oliva toscano, che unisce sapori e profumi in modo armonico, valorizzando ogni singolo ingrediente senza coprirne l’identità.

Ingredienti (4 persone)

320 g di spaghettoni

500 g di cozze fresche

150 g di calamari

150 g di datterini rossi

2 rametti di timo fresco

40 g di prezzemolo

2 spicchi d’aglio

Peperoncino q.b.

1 rametto di aneto

80 ml di olio extravergine di oliva

Sale e zucchero q.b.

Procedimento

Per i datterini infornati

Preriscaldare il forno a 200°C. Lavare e tagliare a metà i datterini. Disporli su una teglia oliata con la parte dei semi rivolta verso l’alto. Condire con un pizzico di sale, una spolverata di zucchero e le foglioline di timo. Infornare per circa 20 minuti, finché i datterini non risultano caramellati.

Per le cozze

Pulire accuratamente le cozze eliminando il bisso e sciacquarle sotto acqua corrente. In una casseruola, scaldare un filo d’olio con uno spicchio d’aglio e gambi di prezzemolo. Aggiungere le cozze, coprire con un coperchio e lasciar aprire a fuoco vivo per circa 4 minuti. Sgusciare le cozze e filtrare la loro acqua di cottura, che verrà utilizzata per la mantecatura.

Per i calamari Pulire i calamari rimuovendo interiora, becco e pelle esterna. Tagliarli a metà e incidere delicatamente una griglia sulla parte interna. Tagliare a julienne le ali e sciacquare bene il tutto in acqua fredda.

Preparazione

In una pentola capiente, portare a bollore 5 litri d’acqua salata e cuocere gli spaghetti per 2 minuti in meno rispetto al tempo indicato. Nel frattempo, tritare finemente aglio, prezzemolo e peperoncino. In una casseruola, scaldare un filo d’olio e saltare i calamari per un minuto. Aggiungere il trito aromatico e i datterini infornati. Scolare gli spaghetti e trasferirli nella casseruola. Completare la cottura mantecando con le cozze e la loro acqua filtrata.

Impiattamento

Arrotolare gli spaghetti in un nido e disporli in un piatto fondo. Completare con il condimento di mare e decorare con foglie fresche di aneto.