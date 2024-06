Flussi elettorali europee 2024, da dove arrivano i voti partito per partito

Roma, 10 giugno 2024 – Nel risiko delle elezioni europee 2024 c’è chi ha drenato consensi e chi è stato ‘depredato’. I flussi di voto fotografano un ottimo risultato per FdI che ha risucchiato preferenze provenienti dalla Lega e Forza Italia. Anche il Pd ha incrementato il proprio bagaglio di preferenze sottraendo voti a M5s e Azione-Iv. Ecco il quadro partito per partito.

Flusso dei voti in entrata per FdI e Pd alle Europee 2024

Il partito della premier Giorgia Meloni che alle elezioni politiche del 2022 aveva ottenuto il 26%, per le europee del 2024 ottiene un 28,8% con un elettorato così composto: il 68% è un elettorato che ha confermato il voto per FdI, il 16% proviene dal centrodestra (8% Lega e 8% FI), mentre il residuo 16% proviene da altre aree politiche (7% nel 2022 votava altre liste, il 9% si era astenuto).

Il Pd incrementa il bagaglio di voti sottraendo consensi a M5s e Azione-IV. Se alle politiche del 2022 aveva ottenuto un 19%, il partito dei dem alle elezioni europee 2024 raggiunge la percentuale del 24,1% con un elettorato composto per il 64% dallo stesso elettorato Pd, un 5% di provenienza AVS, una fetta considerevole, il 31%, proviene da altre aree politiche (9% nel 2022 votava M5S, 5% votava Azione-IV, 6% votava altre liste, 11% si era astenuto).

Emorragia per il M5s. Il partito guidato da Giuseppe Conte è quello che ha sofferto maggiormente l'astensionismo, meno della metà degli elettori del M5S delle politiche 2022, infatti, conferma la scelta, oltre un terzo è rimasto a casa, e se nel 2022 aveva raggiunto un 15,4% attualmente raggiunge solo un 10% così composto: il 40% ha confermato il voto delle scorse politiche, il 13% ha votato un partito di centrosinistra, il 6% ha votato un partito di centrodestra, il 41% ha votato un altro partito o non ha votato (6% ha votato altri partiti come Pace Terra Dignità, Libertà, il 35% si è astenuto.

Consistente ricambio di voti per la formazione di Antonio Tajani: oltre allo scambio con gli altri partiti del centrodestra incamera consensi anche da Azione-IV, astensione e varie altre liste. Alle politiche del 2022 Forza Italia aveva ottenuto un 9%, alle europee 2024 ha ottenuto il 9,6% di cui il 50% ha confermato il voto per Forza Italia - Noi Moderati, il 23% dell'elettorato proviene dal centrodestra (19% votava Fratelli d'Italia e il 4% votava Lega), mentre il 27% proviene da altre aree politiche (il 6% votava Azione-IV, l'8% votava altre liste, il 13% nel 2022 si era astenuto).

La Lega di Matteo Salvini, che alle politiche 2022 aveva ottenuto l'8,8% mentre alle europee è passata al 9%, cede quasi un punto a Fratelli d'Italia ma recupera da astensione e liste minori; la composizione elettorale del Carroccio, infatti, vede un 58% di elettori che confermano il voto per la Lega, il 21% proviene dal centrodestra (17% votava Fratelli d'Italia e il 4% votava Forza Italia), il 21% proviene da altre aree politiche (11% votava altre liste e il 10% si era astenuto).

Sorpresa per Alleanza Verdi-Sinistra che vede un consenso aggiuntivo arrivare principalmente dalle file del Pd e dal M5S, ma anche da Unione Popolare; se alle politiche del 2022 aveva raggiunto la modesta cifra del 3,6%, alle attuali europee ha raggiunto un risultato pari al 6,7% di cui il 44% vede una conferma, il 24% dell'elettorato proviene dai dem, il 32% proviene da altre aree politiche: il 13% votava M5S, il 7% votava Unione Popolare, mentre il 12% si era astenuto.

Infine, tra chi aveva votato Azione-IV alle politiche il flusso su Stati Uniti d'Europa risulta leggermente maggiore rispetto a quello su Azione, ma oltre la metà ha fatto altre scelte. Anche tra gli elettori di +Europa gran parte non ha seguito il partito. Alle politiche 2022, dove Renzi e Calenda correvano insieme, l'area aveva ottenuto un 7,8%, il voto di ieri invece ha visto un 3,8% per Stati Uniti d'Europa (lista composta da Italia Viva e +Europa e altri), Azione arriva a un 3,3%, mancando così la soglia per entrare nell’Europarlamento.