Preferenze elezioni europee: boom di Meloni, Salis fa il pieno. Quanti voti hanno preso i candidati?

Roma, 10 giugno 2024 – Giorgia Meloni campionessa di preferenze alle elezioni Europee 2024 (qui i risultati in diretta). Sono oltre due milioni i voti espressi a favore della premier. Candidata ovunque, trascina Fratelli d’Italia, primo partito davanti al Pd di Elly Schlein. La leader dem è in testa tra i candidati del partito – non di molto – nelle circoscrizioni centro e isole dove ha corso. Bene Dario Nardella, Matteo Ricci e Nicola Zingaretti. Più indietro Tarquinio e Bartolo.

Nella circoscrizione Sud è vanti il sindaco di Bari Antonio Decaro. Cecilia Strada guida nel nordovest, Stefano Bonaccini è primo nel nordest.

Il generale Roberto Vannacci vince la sfida delle preferenze nella Lega con “mezzo milione di preferenze”, dice Salvini.

In Forza Italia Antonio Tajani è primo nelle 4 circoscrizioni dove si è presentato, nelle isole primeggia Caterina Chinnici. Nel M5s Carolina Morace è prima al centro, Tridico guida al Sud. Ilaria Salis fa il pieno di voti per Alleanza Verdi e Sinistra, bene Mimmo Lucano nel sud e nel nordest.

Matteo Renzi è il più votato di Stati Uniti d’Europa ma la lista è rimasta sotto alla soglia di sbarramento del 4% e dunque il leader di Italia Viva è fuori dal Parlamento europeo. Esclusa anche la lista di Azione con Calenda, 'Pace terra dignità' di Michele Santoro, 'Liberta'-Sud chiama Nord' di Cateno De Luca e Castelli, 'Alternativa popolare' di Bandecchi e 'Democrazia Sovrana popolare' di Rizzo.

