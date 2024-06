Come sarà il nuovo Parlamento europeo dopo le elezioni: Ppe leader, ma serve un’alleanza per frenare l’estrema destra

Roma, 10 giugno 2024 – Terminato lo spoglio delle elezioni europee, è subito tempo di pensare a come sarà composto il nuovo Parlamento Ue. Oltre alla situazione in Italia (che elegge 76 deputati), con FdI che sfiora il 29% e il Partito Democratico al 24%, c’è da analizzare i dati arrivati dai vari Paesi.

Come è andato il voto in Europa

In Francia la destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella supera nettamente – addirittura doppiandolo – il partito del presidente Emmanuel Macron, al punto che l'inquilino dell'Eliseo ha subito scelto di convocare nuove elezioni quando ancora in Italia le urne non si erano neanche chiuse. Terremoto anche in Belgio, con il premier Alexander De Croo che in lacrime decide di rassegnare le dimissioni. Forte scossone anche in Germania: l'estrema destra di Afd diventa il secondo partito, superando l'Spd del cancelliere Olaf Scholz, mentre al primo posto ci sono i popolari della Cdu. L'estrema destra è prima in Austria, ma vola anche in Grecia e in Olanda. Da monitorare anche le ripercussioni in Spagna, dove le destre estreme non sfondano, anche se il Pp con il 34% scalza il Psoe del primo ministro Pedro Sanchez fermo al 30%.

Lo scenario

Lo scenario, quindi, appare piuttosto chiaro: la crescita delle destre va di pari passo con le difficoltà dei governi dei principali Paesi europei, con l’Italia che in pratica è la sola eccezione. Un risultato che comunque lascia tutto sommato stabili i possibili equilibri, con il Partito popolare europeo che si conferma leader e lancia l'appello per la prossima maggioranza, invitando i socialdemocratici e i liberali a un'alleanza che terrebbe fuori l'estrema destra. “Invito entrambi gli altri partiti, S&d che è secondo e Renew che è terzo, a unirsi alla alleanza pro-Ue e creare le fondamenta per i prossimi cinque anni – le parole del presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber -. Chiedo loro di rispettare il processo democratico e il risultato delle elezioni sostenendo la riconferma alla Commissione europea di Ursula Von der Leyen”. Una eventuale maggioranza Ppe-S&d e Renew Europe potrebbe essere sufficiente, sulla carta, a tenere fuori le destre, nonostante l'avanzata più o meno comune in tutta Europa.

Come sarà il nuovo Parlamento Ue (dati provvisori)

La composizione del Parlamento Ue secondo le proiezioni (Dire)

L’Europarlamento è formato da 720 deputati. Conti alla mano, secondo i dati provvisori, il Ppe potrebbe avere 189 seggi, S&D 135 e Renew Europe 83: quanto basta, 407 seggi, per ottenere una maggioranza. Ecco l'aggiornamento sulla composizione non definitiva del nuovo Parlamento Europeo

Ppe: 189 seggi

S&D: 135 seggi

Renew Europe: 83 seggi

Ecr (Conservatori e Riformisti europei): 72 seggi

Identità e Democrazia: 58 seggi

Verdi: 53 seggi

Sinistra: 35 seggi

Non iscritti: 45 seggi

Altri senza appartenenza: 50 seggi