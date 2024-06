Elezioni europee in Francia: Macron crolla e scioglie il parlamento. Al voto il 30 giugno e il 7 luglio

Parigi, 9 giugno 2024 – I primi exit poll delle elezioni europee non sorridono a Emmanuel Macron: il Rassemblement national di Marine Le Pen è dato al 32,4% dei voti, seguito a larga distanza dal partito del presidente, Renaissance, al 15,2%. Una doccia gelata, che ha spinto il presidente a scogliere l’Assemblea nazionale e a indire le elezioni legislative per il 30 giugno, con secondo turno il 7 luglio. “Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare. È una decisione grave, pesante, ma è soprattutto un atto di fiducia – ha dichiarato durante un discorso alla nazione – Questo è meglio di tutti gli accordi, di tutte le soluzioni precarie. Fiducia nel Paese, per plasmare il futuro e non arretrare”. E poi: “La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara, serena e concorde”.

Emmanuel Macron (Ansa)

Boom invece per il movimento Place Publique di Raphaël Glucksmann, alleato con il Partito socialista, che avrebbe guadagnato il 14,3%. La France insoumise di Jean-Luc Mélenchon si attesterebbe invece all’8,7%, poco distante dai Repubblicani al 7%. Oltre la soglia del 5% anche gli ecologisti (5,6%) e Reconquete (5,1%), il movimento di destra che candida la nipote di Le Pen, Marion Maréchal. L’affluenza è stata del 52,5%, in aumento di oltre il 2% rispetto alle europee del 2019.

I seggi

Stando agli exit poll di Ifop Fiducial, il primo gruppo in Francia dovrebbe essere quello di Identità e democrazia (Rassemblement national), con 31 seggi (+8 rispetto al 2019). A seguire ci sarebbe Renew Europe, che raccoglie i partiti che sostengono il presidente Macron, con 14 seggi (-9). Raddoppiano i socialisti, che potrebbero eleggere 13 eurodeputati (+7). Dovrebbero aumentare anche i seggi della sinistra, che salirebbero a 8 (+2) e quelli dei Conservatori e riformisti europei – il gruppo di Reconquete – che andrebbero da uno a 4. Crollo invece per i verdi, che potrebbero guadagnare appena 5 seggi (-8) e il Partito popolare europei a cui aderiscono i repubblicani, con circa 6 seggi (-2).