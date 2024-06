Elezioni europee 2024, via al secondo giorno di voto in diretta. Affluenza bassa: ieri alle 23 il 14,64%

05:47

Seggi aperti dalle 7 alle 23

Seggi di nuovo aperti in tutta Italia fino alle 23 in tutta Italia per il secondo e ultimo giorno di votazione per l'elezione dei 76 nuovi europarlamentari che rappresentano l'Italia nel Parlamento dell'Unione Europea. Alle urne sono chiamati 51,7 milioni di elettori maggiorenni che votano con il sistema proporzionale.