Ballottaggi, Schlein: “Vittoria storica dei progressisti, messaggio chiaro a Meloni”

Roma, 24 giugno 2024 - "Una vittoria storica per il Partito democratico e il campo progressista, abbiamo vinto in tutti e sei i capoluoghi di regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache. Da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. E' inequivocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni: basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no alla autonomia differenziata". E’ questo il commento della segretaria del Pd Elly Schlein ai risultati dei ballottaggi.

Elly Schlein con Sara Funaro (Ansa)

Schlein, a quanto si apprende, ha telefonato alla neo sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. La leader dem ha chiamato anche Marialuisa Forte che ha vinto a Campobasso e Enzo Romeo, neo sindaco di Vibo Valentia. Prima si era congratulata anche con Sara Funaro e Vito Leccese, eletti sindaci a Firenze e a Bari.

Domani alle 11 si terrà una conferenza stampa al Nazareno per commentare la vittoria del Pd e del centrosinistra ai ballottaggi delle amministrative, le prime della segreteria Schlein. Parteciperanno la segretaria e il responsabile Enti locali, Davide Baruffi.