Risultati ballottaggi 2024: lo spoglio in tempo reale. I sindaci eletti

Roma, 24 giugno 2024 – Sono chiuse le urne per i ballottaggi in 105 Comuni chiamati a scegliere il sindaco. E’ iniziato alle 15 lo spoglio delle schede – che seguiremo in tempo reale – per i risultati in diretta.

In tutto sono 14 i capoluoghi al voto per il secondo turno delle amministrative, tra cui Firenze, Bari, Potenza, Perugia e Campobasso.

Netto calo dell'affluenza nel primo giorno di voto. Alle 23 aveva votato il 37% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 16 punti.

