Nuovo sindaco Lecce: i risultati del ballottaggio in tempo reale

Roma, 24 giugno 2024 – Attesa per il risultato del ballottaggio a Lecce. I candidati sindaco in lizza al secondo turno delle elezioni comunali 2024, sono il primo cittadino uscente, Carlo Salvemini, candidato per il centrosinistra, e Adriana Poli Bortone, che ha alle spalle il centrodestra unito e che è già stata sindaca della città fra il 1998 e il 2007. Le votazioni, aperte ieri alle 7, si sono chiuse alle 15 di oggi, lunedì 24 giugno.

I numeri del primo turno

Il risultato della prima tornata elettorale, pur premiando Adriana Poli Bortone, è stato per lei beffardo: aver preso il 49,95% delle preferenze non è infatti bastato per poter dichiarare vittoria e indossare la fascia tricolore. Per appena una manciata di voti si è andati al ballottaggio. Il centrodestra parte in vantaggio, ma la sinistra segue a breve distanza: Carlo Salvemini si è infatti assicurato il 46,73% delle preferenze. Fuori dai giochi i due candidati civici: Alberto Siculella e Agostino Ciucci hanno infatti preso, rispettivamente, l’1,71% e l’1,60% delle preferenze.

Lo spoglio in tempo reale

I candidati del primo turno

Nella principale città del Salento l’8 e il 9 giugno erano in corsa quattro candidati: Adriana Poli Bortone, Carlo Salvemini, Alberto Siculella e Agostino Ciucci. La Poli Bertone è una veterana della politica: oltre ad essere una ex parlamentare, è stata ministra delle Risorse agricole e alimentari del primo governo Berlusconi e sindaca della città fra il 1998 e il 2007. È sostenuta dal centrodestra unito. Carlo Salvemini, il sindaco uscente, ha alle sue spalle il campo largo progressista, mentre Siculella e Ciucci si sono presentati come candidati civici.