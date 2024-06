Elezioni Campobasso: i risultati del ballottaggio in tempo reale. Chi sarà il nuovo sindaco

Roma, 24 giugno 2024 – Anche a Campobasso sono ormai terminate le operazioni di voto per il ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco. Lo scrutinio decreta ora il vincitore di questa tornata elettorale. Nel capoluogo si è votato domenica 23 e lunedi 24 giugno: gli elettori hanno scelto fra due soli sfidanti. Aldo De Benedittis, candidato del centrodestra, e Marialuisa Forte, sostenuta da Pd, AVS e Movimento Cinque Stelle. Il ricorso al ballottaggio si è reso necessario dopo un secondo conteggio dei voti espressi durante il primo turno delle elezioni comunali. I primi esiti dello spoglio, errati, davano De Benedittis, candidato del centrodestra, come vincitore.

La mappa con i risultati

Gli sfidanti del primo turno

Alle elezioni amministrative di Campobasso si sono sfidati tre candidati: Aldo De Benedittis, con alle spalle FDI, Forza Italia, Popolari per l’Italia, Noi Moderati, la Lega e l’Unione di Centro, Marialuisa Forte, che ha riunito il campo progressista, e infine il civico Giuseppe Ruta.

Il nuovo conteggio e il ballottaggio

Nel capoluogo del Molise la sfida sembrava già decisa. Lo scrutinio delle schede, pur procedendo a rilento, dava come vincitore già al primo turno, con il 52,2% dei voti, il candidato della destra, Aldo De Benedittis. Ma secondo i dati raccolti in maniera ufficiosa dalle forze politiche il candidato di destra si era fermato sotto la soglia del 50%. Gli stessi esponenti delle liste di Forte e Ruta hanno denunciato l’errore e il ministero dell’Interno ha deciso per il riconteggio. La piattaforma del Viminale, Eligendo, non aveva infatti tenuto conto anche dei cosiddetti voti disgiunti, cioè quelli dati a un candidato al consiglio comunale che non rientrava nelle liste del candidato sindaco scelto. Il nuovo conteggio, che si è svolto il 12 giugno, ha cambiato il risultato. La sua coalizione ha superato il 50% mentre Aldo De Benedittis si è fermato al 48,31%, determinando così il ballottaggio. I partiti del centrosinistra sono al 32,16%, un dato sostanzialmente in linea con i consensi alla candidata sindaca Marialuisa Forte (31,89%). Infine il candidato del Cantiere Civico, Pino Ruta, che per il ballottaggio ha espresso il suo sostegno a Forte, ha ottenuto il 19,79% mentre la sua lista si è fermata al 14,82%.