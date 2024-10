Risultati elezioni Liguria 2024: exit poll, proiezioni e spoglio in tempo reale

Genova, 28 ottobre 2024 – Urne chiuse alle 15 e primi exit poll per le elezioni regionali in Liguria. Seguiranno le proiezioni e i risultati, con lo spoglio che potrete seguire in tempo reale su questa pagina con aggiornamenti e mappe. Nove candidati in lizza per la poltrona di presidente di Regione, ma la sfida è ristretta a Marco Bucci (sindaco di Genova in corsa per il centrodestra) e all’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando (centrosinistra). Il primo è in leggero vantaggio negli exit poll (qui news e numeri live), ma le due forchette si incrociano, segno di un risultato ancora in bilico. Secondo Regione Liguria, se lo scarto dovesse essere di circa mille voti l’esito si saprebbe solo a tarda notte.

I cittadini chiamati ai seggi sono stati 1.341.799, le elezioni anticipate sono state convocate a seguito delle dimissioni dell'ex governatore Giovanni Toti, finito agli arresti domiciliari per quasi tre mesi con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito. C’è già un primo verdetto incontrovertibile, ed quello dell’affluenza: le prime informazioni delle 15 (ancora non definitive) che giungono su Eligendo attestano i votanti intorno al 46%, oltre 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Una picchiata che, in parte, va attribuita all’ondata di maltempo che ha continuato a flagellare la Liguria (soprattutto la zona di La Spezia) nel weekend. Per le regionali non è previsto ballottaggio né tanto meno un quorum, la legge ligure prevede un premio di maggioranza variabile per consentire la governabilità.

Regionali in Liguria: exit poll e spoglio in tempo reale

La mappa: tutte le province e i comuni