Liguria, quando si saprà il vincitore delle elezioni regionali 2024

Genova, 28 ottobre 2024 - Si profila un testa a testa nelle elezioni regionali in Liguria. Le operazioni di voto si sono chiusi alle 15 e i primi exit poll non lasciano intravedere un distacco netto tra Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra). Secondo quanto spiegato dalla Regione Liguria ai giornalisti in sala stampa, se ci sarà uno scarto tra i 10 e i 20 mila voti tra gli sfidanti, i risultati finali dovrebbero arrivare tra le 19 e le 20. Se invece la differenza sarà solo di circa mille voti, l'esito finale potrebbe arrivare a tarda notte.

Basso il dato sull'affluenza, che non ha raggiunto il 50%. Nel 2020 era stata del 53,73%. Entrambe le coalizioni hanno allestito due point nel centro di Genova per seguire gli exit poll e i risultati dello scrutinio dei voti. Bucci segue a Genova nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi e finita la giornata andrà al point della coalizione allestito in via Martin Piaggio. Orlando segue a La Spezia dalla sua casa per poi recarsi a Genova presso il point allestito dal suo comitato elettorale presso la sala Superba del Mog-Mercato Orientale di Genova.