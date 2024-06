Cos’è la maggioranza Ursula? Significato e perché von der Leyen può stare tranquilla

Bruxelles, 10 giugno 2024 – Il terremoto politico che ha travolto Francia, Austria, Germania e Belgio non scuote la ‘maggioranza Ursula’. L’ondata della destra che ha travolto Macron al punto da fargli sciogliere le Camere e indire nuove elezioni, non supera la diga innalzata a Bruxelles da von der Leyen.

Infatti, nonostante lo scossone della triade Rn, Afd e Fpo, l'emiciclo del Parlamento europeo si scopre non tanto diverso da ieri. Lo confermano i numeri e le dichiarazioni politiche. Partiamo dai numeri. Sono ancora proiezioni ma il quadro è ben delineato: su 720 seggi la maggioranza di Ursula ne ha dalla sua parte 402.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Ma cos’è la maggioranza Ursula?

E’ la maggioranza formata da Ppe, S&D e Renew Europe che potrebbe essere sufficiente, sulla carta, a tenere fuori le destre, nonostante l’avanzata più o meno comune in tutta Europa.

Se Ursula von der Leyen vedrà confermati i 402 seggi, significa che gli equilibri restano tutto sommato stabili, con il Partito popolare europeo di von der Leyen e Manfred Weber che si conferma leader e lancia l'opa sulla prossima maggioranza, invitando i socialdemocratici e i liberali a un'alleanza che, forse, terrebbe fuori quell'estrema destra che in realtà è la vera vincitrice delle elezioni europee 2024.

Grazie soprattutto alla crescita del Ppe - che passa dai 176 deputati attuali ai 185 attesi - e alla tenuta dei socialisti di S&d (da 140 a 137).

Nell'ultimo aggiornamento diffuso dall'Eurocamera sulla composizione dei seggi il Partito popolare europeo (Ppe) è saldamente il primo gruppo, in deciso aumento rispetto alla scorsa legislatura. A seguire, i Socialisti, pur perdendo tre eurodeputati.

Si leccano invece le ferite i liberali di Renew, al terzo posto, che ottengono 80 eletti (-22). Pagano il tracollo in Francia in primis ma anche in Germania. La leader del gruppo, Valerie Hayer, non si è presentata a commentare l'esito con i giornalisti.

In linea con le ultime proiezioni, la maggioranza Ursula continua così a viaggiare oltre quota 400.

Sul fronte delle destre, i Conservatori (Ecr) si attestano a 73 eurodeputati (+5 rispetto agli attuali 68), seguita dai 58 di Identità e democrazia (uno in meno rispetto all'ultima legislatura), senza tuttavia contare la delegazione di AfD espulsa dal gruppo. I Verdi certificano il loro netto calo e contano su 52 eurodeputati (-20 rispetto agli attuali 72), The Left viaggia sui 36 seggi, stabile rispetto alla passata legislatura. Resta numeroso il gruppo dei Non iscritti e altri, in cerca di sistemazione, pari a 99 eurodeputati.

Una maggioranza centrodestra-destra - come più volte prospettato dagli analisti in Italia - non ha i numeri. Altre maggioranze più verosimili potrebbero essere un sostegno esterno dell'Ecr alla maggioranza Ursula oppure da parte dei Verdi. Ma qui vengono in soccorso le dichiarazioni politiche.

Ursula von der Leyen - spitzenkandidat vincitrice - ha teso la mano a liberali e socialisti. "Questa piattaforma (tra popolari, socialdemocratici e liberali) ha funzionato bene, in modo affidabile, costruttivo ed efficace ed è per questo che come primo passo mi avvicinerò ai socialdemocratici e ai liberali, lasciatemi faremo questo primo passo e poi farò il secondo", ha spiegato i giornalisti. Il secondo passo sarebbe quello di aprire un confronto con i Verdi. A chi le chiede dell'Ecr, lei conferma la volontà di avere di avere "un'ampia maggioranza per un'Europa forte".

Il criterio è ancora quello: pro-Ue, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto. Per von der Leyen, Meloni li rispetta tutti e tre. E nell'Ecr hanno detto chiaramente di "non vedere impedimenti" a lavorare con von der Leyen, salvo un confronto sul programma.

Socialisti e liberali invece la pensano diversamente. Intanto riconoscono la vittoria di Ppe e von der Leyen e invitano a lavorare a un programma europeista.

Ma il partito Socialista europeo avverte che un eventuale allargamento a destra della maggioranza all'Eurocamera non potrà esserci con S&D all'interno della coalizione. “Se l'allargamento della piattaforma va in un'altra direzione che non è quella dei Verdi, non possiamo negoziare. Se è con Ecr, è senza di noi”, sottolinea il segretario generale del Partito Socialista europeo Giacomo Filibeck.

Lo spitzekandidat Nicolas Schmit dice: "Siamo disposti a negoziare un patto per i prossimi anni per un'Europa più democratica, più forte socialmente ed economicamente, e anche più sicura". Hayer ha evidenziato che il suo partito è "pronto a mettersi alla guida di una coalizione filoeuropea" purché le sue "condizioni e ambizioni" siano soddisfatte. "Questi risultati dimostrano che senza di noi non sarà possibile raggiungere una maggioranza europeista al Parlamento europeo", ha evidenziato. Anche per i socialisti la linea rossa e' rappresentata dal flirt del Ppe con Ecr e Id. O loro o noi, insomma. I Verdi, da parte loro, aprono per un sostegno alla maggioranza Ursula. A condizione che non venga manomesso il Green deal. "Adotteremo un ruolo costruttivo e responsabile. Le sfide per l'Europa sono troppo grandi per fare giochi politici", ha detto lo spitzenkandidat olandese, Bas Eickhout.