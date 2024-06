Vannacci vince la sfida delle preferenze alle europee: sarà parlamentare Ue

Milano, 10 giugno 2024 - Il generale Roberto Vannacci vince la sfida delle preferenze nella Lega alle elezioni europee 2024 e sederà all'Europarlamento. "Se si avvicina al mezzo milione di preferenze, facendo il primo in tutti e cinque i collegi, vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato dagli elettori leghisti e non leghisti –commenta il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano –. I dubbiosi della scelta di avere in squadra per cambiare l'Europa il generale Vannacci hanno avuto una risposta dal voto del popolo che ha sempre ragione".

Il generale Roberto Vannacci, 55 anni, sarà europarlamentare (ImagoE)

"Aspetto sempre i dati consolidati, non sono abituato a giudicare una battaglia dalle prime scaramucce. L'andamento è buono, sono sicuramente soddisfatto da questi primi dati", dice, a caldo, l'autore de 'Il mondo al contrario', sicuramente primo nella circoscrizione Nord Occidentale con oltre 72mila preferenze (12.171 i voti che ha preso a Milano).

Il generale però glissa alla domanda sul risultato della Lega (9,14%%): "I commenti politici li lascio al segretario del partito, io sono un candidato indipendente". Quanto all'indicazione di Umberto Bossi che ha fatto sapere di aver votato per il candidato di Fi Reguzzoni, Vannacci osserva: "Da un punto di vista personale e non politico, sempre partendo dal mio background, se dovessi andare in battaglia con un commilitone che il giorno prima della battaglia mi volta le spalle, non apprezzerei. Ma è sempre un commento personale, non politico".