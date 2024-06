Europee 2024, le elezioni a Milano e in Lombardia: i risultati in diretta

05:52

Giorgia Meloni la più votata a Milano

E' Giorgia Meloni, con 48.436 preferenze, capolista di Fdi, la più votata a Milano città nell'analisi delle preferenze per i candidati dell'Italia Nord Occidentale alle elezioni europee. Nel Pd la capolista Cecilia Strada ne ottiene 45.955.

Cecilia Strada al comitato elettorale per le Europee

Nel Pd, dietro Strada arriva Pierfrancesco Maran con 22.890 preferenze; sempre nel Pd raccoglie 21.754 Giorgio Gori. In Fdi, il secondo per preferenze in città è Carlo Fidanza, lontanissimo da Meloni: ottiene infatti 7mila preferenze. Ilaria Salis, capolista dell'Alleanza Verdi Sinistra, ottiene 21.271 voti; Mimmo Lucano 9.582. In Forza Italia, l'ex sindaca Letizia Moratti ottiene 7.464 preferenze, dietro il leader del partito Antonio Tajani (11.037 voti). Per la Lega, primo per preferenze a Milano è Roberto Vannacci con 12.171 voti, seguito da Silvia Sardone con 8.355 voti 'personali'.