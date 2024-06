Milano, 9 giugno 2024 – Urne chiuse alle 23 e via allo spoglio delle schede per le Elezioni Europee 2024. La Lombardia è inserita, insieme a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nella circoscrizione Nord Ovest che elegge 20 dei 76 deputati italiani che andranno a Bruxelles: in totale gli eurodeputati sono 720. Seguiamo in diretta l’andamento del voto con proiezioni e commenti.

21:05 L'affluenza Il dato finale dell'affluenza in Lombardia è 76,74%, inferiore al dato del 2019 che fu 79,07%