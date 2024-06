Ilaria Salis, Fratoianni: “Sarà europarlamentare, risultato straordinario”

Roma, 9 giugno 2024 - Ilaria Salis è stata eletta alle elezioni europee 2024. L’annuncio è arrivato dal leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni. "Una cosa possiamo dirla ora: si sono sentite molte cose, ci hanno accusato di di avere usato candidature a fini strumentali. Credo che possiamo dire che abbiamo fatto bene a agire, Ilaria Salis da stasera è una europarlamentare", ha detto Fratoianni, nel quartier generale dell'Alleanza a Roma. "Sappiamo che Ilaria ci sta ascoltando e vedendo", ha sottolineato Angelo Bonelli. Nel quartier generale di Avs c'è il padre di Ilaria, Roberto.

"Per noi è un risultato straordinario. Avevamo detto che saremmo stati la sorpresa, ma questo accade in un quadro molto preoccupante, quello dell'avanzamento della destra. La guerra porta al nazionalismo, è inevitabile. Per noi sta per profilarsi una prospettiva incredibile: per noi non è che l'inizio", ha aggiunto Fratoianni dopo le prime proiezioni che darebbero Avs ben oltre la soglia di sbarramento del 4%. "Ilaria Salis? Penso sarà eletta con una valanga di voti. C'era un dubbio legato alla soglia, ma Ilaria sarà parlamentare europea: non era semplice, non era scontato", ha aggiunto.