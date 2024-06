Elezioni comunali e regionali Piemonte 2024. Gli exit poll: Bari verso il ballottaggio. A Cagliari avanti il centrosinistra

Roma, 8 giugno 2024 – Ecco i primi dati degli exit poll per le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali nei 6 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo e Caltanissetta. Proiezioni e scrutinio per le regionali in Piemonte e i 3700 comuni andati alle urne, avranno inizio domani, 10 giugno, alle 15.

Elezioni regionali in Piemonte (Ansa)

Regionali Piemonte

Secondo i primi exit poll del consorzio Opinio-Rai sulle regionali del Piemonte sarebbe in testa Alberto Cirio, candidato del centrodestra, e governatore uscente, con una forchetta che va dal 50 al 54%. Per il centrosinistra Gianna Pentenero si attesterebbe tra il 34-38%. A seguire la candidata Sarah Disabato (M5s) tra il 7 e il 9% e la candidata Francesca Frediani (Piemonte Popolare) con 1,5-3,5%. Con questi dati si profilerebbe, dunque, il bis per il governatore uscente Alberto Cirio.

Comunali

Secondo i primi exit poll Sara Funaro, candidata Pd, tra il 42 e il 46%, Eike Schmidt, candidato del centrodestra, tra 30 e 34%. Poi Stefania Saccardi, candidata Iv, tra il 6 e l'8%, Cecilia Del Re tra il 6 e l'8%. A Firenze, dunque, si profilerebbe il ballottaggio tra Funaro e Schmidt.

Nel primo exit poll per le comunali di Bari Vito Leccese (Pd) è al 42-46%, Fabio Romito (centrodestra) al 31-35%. Michele Laforgia (M5s e Sinistra Italiana) ha una forchetta tra il 20-24%, mentre Nicola Sciacovelli si ferma allo 0,0-1,0%. Si profilerebbe, dunque, il ballottaggio tra Leccese e Romito

In base al primo exit poll per le comunali a Bergamo Elena Carnevali (centrosinistra) è in testa con una forchetta tra il 53% e il 57%. Segue il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta tra il 39% e il 43%. Vittorio Apicella, del Movimento 5 Stelle, è tra il 3% e il 5%.

In base al primo exit poll per le comunali a Bergamo Vittoria Ferdinandi, candidata Pd-M5s, si attesta tra il 49 e il 53%; Margherita Scoccia, candidata del centrodestra, tra il 44 e il 48%; Massimo Monni tra l'1 e il 3%; Leonardo Caponi tra lo zero e il 2%.

In base al primo exit poll alle comunali di Campobasso è in testa il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis (FdI, Popolari per l'Italia, Lega, Unione di centro, Noi Moderati, Fi) con il 49-53%, seguito dalla candidata del centrosinistra e del M5s Marialuisa Forte (M5s, Pd, Avs-Psi-Civica) tra il 31 e il 35% e da Giuseppe Ruta (Unica Terra, Confederazione civica per Campobasso, Costruire democrazia) tra il 14 e il 18%.

In base al primo exit poll alle comunali di Cagliari sarebbe in vantaggio Massimo Zedda (centrosinistra) con una forchetta tra il 58-63%, seguirebbe Alessandra Zedda (centrodestra) tra il 31-35%, Giuseppe Farris (civico) 2-5-4,5%, Claudia Ortu (Potere al Popolo) 0,5-2,5%.

In base al primo exit poll di Potenza Francesco Fanelli, candidato sindaco del centrodestra, è tra il 47,5-51,5%, segue Vincenzo Telesca (Pd) tra il 21-25%, Pierluigi Smaldone (Potenza Ritorna, M5s e Città nuova) tra il 14-18% e Francesco Giuzio (lista Basilicata Possibile) tra l’8% e il 12%.

In base alle prime indicazioni degli exit poll a Pescara Carlo Masci, candidato sindaco per il centrodestra, si attesterebbe tra il 47,5-51,5%, Carlo Costantini, del centrosinistra e M5s, tra il 34-38%, Domenico Pettinari, lista civica, tra il 9-11%, Gianluca Fusilli, per Stati Uniti d'Europa, tra il 3,5-5,5%.

In base ai primi exit poll in testa a Caltanissetta c’è Walter Tesauro (centrodestra) con una forbice di preferenze che va dal 37 al 41%. Alle sue spalle la civica di sinistra Annalisa Petitto tra il 30-34%. Terzo è l’attuale sindaco Roberto Gambino che con le sue liste si piazza tra 21-25%. C’è poi Angelo Failla con il 2-5%.

