Elezioni Genova 2025, risultati in tempo reale: chi è il nuovo sindaco? Exit poll, proiezioni e spoglio

Roma, 26 maggio 2025 – Potrebbe non servire il ballottaggio per decretare chi sarà il nuovo sindaco che uscirà dalle elezioni a Genova. Alle 15 si sono chiusi i seggi per 126 Comuni chiamati a votare per il primo turno delle elezioni amministrative. Genova è uno dei 4 capoluoghi che deve rinnovare le giunte insieme a Ravenna, Taranto e Matera. I primi exit poll di Opino per Rai danno la candidata del centrosinistra Silvia Salis avanti con una forchetta stimata tra il 53 e il 57%. Piero Piciocchi (centrodestra) viene stimato tra il 38 e il 42%. Se i dati fossero confermati, Salis sarebbe eletta sindaco al primo turno. Gli eventuali ballottaggi sono in programma per l’8-9 giugno, in concomitanza con il voto su 5 referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza.

E proprio in vista dell'appuntamento referendario di giugno che l'affluenza al primo turno delle amministrative viene seguita con particolare attenzione dal comitato promotore dei referendum. Per il momento il dato non è buono: alle 23 di ieri, secondo i dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo, ha votato il 39,19% degli aventi diritto (l'ultima volta nel 2022 furono il 44,21% ma si votava in un solo giorno).

Il punto

La tornata amministrativa però in alcuni casi rappresenta anche una sorta di test per le coalizioni in vista delle elezioni regionali dell'autunno. Un esempio è sicuramente la sfida per la conquista del comune di Genova. A contendersi la fascia di primo cittadino sono Silvia Salis, sostenuta dal cosiddetto campo progressista in formazione extralarge (Pd, M5s, Avs, Azione ed Iv) e il vicesindaco uscente Piero Piciocchi, appoggiato dal centrodestra.

Lo spoglio in diretta