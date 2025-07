Gaza, raid di Israele su chiesa cattolica: molti feriti gravi. Colpito anche il parroco Gabriel Romanelli. Idf: “Un errore”. Meloni: “Inaccettabile”. La diretta

09:19

Patriarcato: "Non ci sono morti. Due donne rianimate, in pericolo di vita"

Le due donne coinvolte questa mattina nei raid israeliani sulla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, che in un primo momento da fonti vicine al Patriarcato erano state ritenute morte poiché "non davano segni di vita", sono ferite e ora ricoverate dopo essere state rianimate. "Sono ancora in pericolo di vita e non sappiamo se ce la faranno", spiegano all'ANSA, fonti vicine al Patriarcato latino di Gerusalemme. In totale quindi, ci sono 8 feriti: le due donne, due uomini feriti gravi e 4 altri meno gravi tra cui il parroco, don Gabriel Romanelli.