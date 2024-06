Risultati elezioni europee 2024 in Italia: exit poll, proiezioni e percentuali. Spoglio in tempo reale

Roma, 9 giugno 2024 – Alle 23 chiudono le urne in Italia delle elezioni europee 2024: in attesa dei primi risultati che appariranno poco dopo l’inizio dello spoglio (che seguiremo in tempo reale), avremo una prima idea di come hanno votato gli italiani con exit poll e proiezioni in diretta. Oltre 51 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere i 76 nuovi europarlamentari italiani fra i 720 della nuova assemblea Ue, il governatore del Piemonte e il suo nuovo consiglio regionale e 3698 sindaci in tutta Italia con relativi consigli comunali. Riguardo all’affluenza, secondo i dati parziali del Viminale alle 19 in Italia ha votato il 40,8% degli aventi diritto.

Elezioni europee 2024, i risultati in tempo reale: lo spoglio

Lo spoglio città per città in diretta

Le notizie in diretta