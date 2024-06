Risultati per partito in Italia delle elezioni europee

Roma, 10 giugno 2024 – Vince Giorgia Meloni (detta Giorgia). Secondo le proiezioni per le Elezioni Europee del Consorzio Opinio per la Rai, uscite dopo le 23 (orario di chiusura dei seggi in Italia), FdI sfiora il 29% attestandosi così come primo partito. Buono anche il risultato del Pd di Elly Schlein che supera il 20%. Cresce Forza Italia che riesce nell'impresa di superare l'alleato di governo leghista. Crolla invece il M5S che scende rispetto alle politiche. Al contrario Alleanza verdi sinistra aumenta considerevolmente i propri voti assicurandosi l’entrata al Parlamento europeo. A seguire Stati Uniti d’Europa che con un salto riesce ad assicurarsi l’ingresso. Segue con il 3% Azione, sotto il 3% invece ci sono Pace Terra e Dignità, Libertà e Alternativa Popolare. Ecco tutte le proiezioni di seguito (pubblicate anche sul sito del Ministero).

Le proiezioni