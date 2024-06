Spoglio elezioni europee e comunali 2024, quando inizia e dove seguirlo in tv. Le maratone sui risultati

Roma, 9 giugno 2024 - L’election day, o forse dovremmo dire ‘days, (8-9 giugno 2024), hanno chiamato alle urne gli elettori italiani per il rinnovo del Parlamento europeo, in alcuni casi per la scelta del sindaco o, come nel caso del Piemonte, della giunta regionale. Come finirà? Ecco tutte le informazioni per seguire lo spoglio in diretta tv.

Quando inizia lo spoglio elettorale?

Lo spoglio dei voti per le elezioni europee comincerà in tutti i Paesi Ue alle 23 di domenica sera. Alla stessa ora si conosceranno i primi exit poll, che saranno seguiti poi dalle proiezioni e infine dai risultati in tempo reale. Per le elezioni amministrative, regionali e comunali, lo scrutinio inizierà alle 14 di lunedì 10 giugno (con eventuali ballottaggi il 23 e il 24 giugno 2024): subito i sondaggi, quindi i risultati.

Dove seguire i risultati in tempo reale

Per monitorare l’andamento dello spoglio delle schede è possibile consultare l’apposita sezione attivata sul sito del ministero https://elezioni.interno.gov.it/. Qui è possibile conoscere in tempo reale affluenza e risultati delle elezioni. Quotidiano.net seguirà comunque lo scrutinio in tempo reale con proiezioni, exit poll e risultati dai seggi.

Maratone e dirette tv

MARATONA MENTANA SU LA7 – Per seguire in diretta tv le elezioni europee e amministrative ci si può sintonizzare su La7 dove Enrico Mentana, dalle 22.45 di domenica 9 fino alle 20 di lunedì 10, condurrà la consueta maratona, con interviste ai protagonisti, collegamenti sul campo e dibattiti.

MEDIASET – Ampia copertura anche sulle reti Mediaset. Domenica 9 giugno, in prima serata su Rete 4 c'è Speciale Quarta Repubblica (21.25) – Europa al voto, con Nicola Porro. Per lunedì 10 giugno, invece, in programma Tg 4 – Diario del giorno: dalle 15.30 alle 16.40, condotto da Giuseppe Brindisi. Alle 20.30 Prima di domani condotto da Bianca Berlinguer, segue Quarta Repubblica. RAI – Sempre domenica 9 alle 22.50 sarà possibile seguire la notte elettorale in diretta sub, con lo speciale Porta a Porta in collaborazione con il Tg1. Anche il Tg3, seguirà le europee con lo speciale condotto da Monica Giandotti, a partire dalle 22.50. Domenica dalle 24 alle 2 sarà possibile seguire lo speciale Tg2 condotto da Luca Moriconi in collegamento con il centro raccolta dati della Rai. Rainews24, invece, andrà in onda per 24 ore dalle 22.30 di domenica 9 fino al lunedì. Sarà inoltre possibile seguire lo spoglio anche sulla piattaforma Raiplay, il 9 giugno dalle 12.25.

RETE 8 – Anche Rete8, in collaborazione con il Centro, trasmetterà il suo speciale elezioni dalle 22.45 di domenica 9 giugno e lunedì 10 dalle 13.45, per seguire Europee e Comunali, con commenti, exit poll e news fino alla chiusura delle urne.

SKY – Sul canale 50 del digitale SkyTG24 fornirà aggiornamenti in tempo reale.