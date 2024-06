Risultati elettorali Ue in Italia, i dati (quasi) definitivi: FdI sfiora il 29%, Pd al 24%. Bene Fi, tiene la Lega. Flop M5s

Roma, 10 giugno 2024 – Si rafforza la leadership di Giorgia Meloni, bene le altre forze di governo, festeggiano anche Schlein, crescono Verdi e Sinistra, flop del Movimento 5 Stelle, Renzi fuori dal Parlamento europeo. A scrutinio quasi ultimato i risultati elettorali in Italia sulle Europee 2024 sono inequivocabili. FdI sfiora il 28,9% dei voti ed è il primo partito, seguito dal Partito Democratico sopra il 24%, M5s sotto il 10%, Forza Italia supera la Lega, Avs oltre il 6,5%, i partiti di centro non raggiungono il quorum del 4%. Nel resto d’Europa si registra l’exploit dei partiti di ultradestra. In Germania l’Afd umilia il cancelliere Scholz,

In Francia Macron è travolto da Le Pen e indice nuove elezioni. Ma la maggioranza Ursula è salva in

Europa: netta la vittoria dei Popolari, von der Leyen è più vicina al bis alla guida della Commissione.

FdI cresce e resta primo partito, Bene il Pd di Schlein (Ansa)