Europee in Emilia-Romagna: il Pd primo partito, boom dei meloniani. Gara aperta in Regione

Bologna, 10 giugno 2024 – Il Pd torna il primo partito in Emilia-Romagna: cinque anni fa lo storico sorpasso della Lega alle Europee (33,7% del Carroccio contro il 31,2% dem), nel 2022 il testa a testa nell’elezione che portò Giorgia Meloni a Palazzo Chigi (al Senato finì 27,7% Pd contro il 25% FdI) e ora la forbice aumenta.

A un terzo delle sezioni scrutinate il Pd viaggia sopra il 33%, FdI attorno al 30%, Lega e Movimento 5 Stelle al 7%, Alleanza Verdi-Sinistra e Forza Italia al 6,5% mentre Azione e Stati Uniti d’Europa non superano la soglia del 4%.

Questo significa sicuramente un’elezione di Stefano Bonaccini, governatore in carica e dunque presto dimissionario, all’europarlamento e, quindi, l’apertura dei giochi per la successione in viale Aldo Moro.

Il centrodestra cinque anni fa aveva la maggioranza (44%, centrosinistra al 39% e grillini al 13%), mentre oggi un campo largo potrebbe riportare Pd e alleati davanti, 48 a 44. Michele De Pascale, sindaco di Ravenna Pd gradito ai grillini ma anche a imprenditori e moderati, potrebbe rappresentare la sintesi necessaria per difendere il ‘fortino’ contro una civica cattolica come la preside Elena Ugolini. Sullo sfondo restano anche i nomi di Vincenzo Colla e Irene Priolo, nella giunta regionale uscente, per il centrosinistra, e di Tommaso Foti nel caso in cui FdI volesse optare peer un candidato politico.

Con i trend ormai chiari, sarà la battaglia delle preferenze a lasciare eventuali nomi in campo, da Elisabetta Gualmini e Giuditta Pini nel centrosinistra a Guglielmo Garagnani e Stefano Cavedagna nel centrodestra.

Dalle città arriverà però lo sprint decisivo per la battaglia nelle torri di Kenzo Tange: mentre nel ferrarese i meloniani veleggiano al 35%, a Cesena il Pd si issa al 40%. Bologna resta la roccaforte rossa (Pd oltre il 40%, FdI al 23%), a Ravenna la forbice si riduce mentre a Rimini è testa a testa.

Nulla, dunque, è scontato anche in vista del voto autunnale per la Regione: questa bipolarizzazione ha sancito sì il risultato più importante di sempre della destra in questa regione, ma potrebbe anche puntellare la (ex) federazione post comunista più potente d’Europa.

L’Emilia-Romagna, intanto, si conferma la regione dove si vota di più, con un’affluenza del 59% circa alle europee, ma comunque in nettissimo calo, di circa otto punti percentuali, rispetto alle europee di cinque anni fa.

L’affluenza è stata più alta nei Comuni di dove si è votato anche per le comunali, ma anche alle comunali l’affluenza è stata in calo: fra i Comuni chiamati alle urne, quello dove si è votato di più è stato Ferrara 67,57% (-3,93%). Cali più marcati a Cesena (62,3%), Forlì (61,6%), Reggio Emilia (60,8%), Modena (62,3%).

Gli scrutini per le comunali cominceranno oggi alle 14.

Forse a Reggio, Forlì e Ferrara le sfide all’apparenza più calde, mentre fra i piccoli centri occhio a Casalecchio di Reno, Sassuolo, Cervia e i comuni alluvionati, dove gli amministratori di ogni colore sono attesi a un giudizio ‘pesante’.