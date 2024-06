Risultati elezioni europee in Emilia Romagna: lo spoglio in diretta

Bologna, 9 giugno 2024 – Urne chiuse, è iniziato lo spoglio delle elezioni europee 2024. In attesa di conoscere i risultati, ricordiamo che sono 15 i nomi degli eurodeputati che sono stati eletti nella circoscrizione Nord Est di cui l’Emilia Romagna fa parte assieme a Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Quindici su un totale 76 scelti in Italia e di 720 che compongono l’emiciclo europeo (15 in più rispetto allo scorso mandato).

Segui qui i risultati in tempo reale