Risultati europee: a Bologna la roccaforte dem. Il Pd doppia FdI, exploit a sinistra. In difficoltà Lega e Cinque Stelle

Bologna, 10 giugno 2024 – Il Pd tiene a Bologna. Con una percentuale più che robusta, un lusinghiero 41,2%, l’ex partitone si conferma ampiamente la forza politica numero uno in città.

Il trend conferma sia il dato delle Politiche del 2022, quando il Pd fu comunque primatista di preferenze in città nonostante l’exploit a livello nazionale da parte di Fratelli d’Italia (29,94% dei dem contro 21,54% dei meloniani), sia il risultato delle scorse elezioni Europee, quando malgrado il boom leghista (23% in città) il Pd blindò largamente la Cerchia del Mille issandosi al 40,2%.

Cinque anni dopo, sostanzialmente, poco o nulla è cambiato: se Fratelli d’Italia si attesta con un buon 20,5 (sostituendo la Lega di un lustro fa), i dem veleggiano a più del doppio facendo sorridere sia il sindaco Matteo Lepore, sia la segretaria nazionale, Elly Schlein, che sabato ha votato in città.

Buone notizie dovrebbero arrivare anche dai candidati emiliani-romagnoli. Bonaccini vola oltre le 82mila preferenze in tutto il Nord-Est, oltre le 16mila in città.

Seguono Zan, Moretti e Gualmini. Per FdI, oltre 15mila preferenze per il bolognese Cavedagna, Vannacci (Lega) oltre le 30mila preferenze nel collegio.

Notevole, fragoroso il risultato sotto le Torri anche da parte dell’Alleanza Sinistra-Verdi, che ha superato – sempre secondo dati ancora non definitivi – ogni più rosea previsione. Dopo 252 seggi scrutinati, la formazione di sinistra si attesterebbe attorno al 12,8, un risultato che doppierebbe la quota nazionale, superando il totale di 8,5% (erano Sinistra e Verdi separati) totalizzato cinque anni fa. Un vero successo, di fianco a quello del Pd.

Timidissimo invece il Movimento Cinque Stelle, che si fermerebbe attorno al 7%.

Ancora peggio del risultato di cinque anni fa, quando si fermò all’11% in linea con il crollo a un anno dell’exploit del 2018. Tutto il contrario della Sinistra, per i Cinque Stelle a Bologna la strada si conferma più che in salita, dopo aver perso anche l’unico consigliere comunale eletto nel 2021. Diverso il ragionamento applicabile alla coalizione: visti questi risultati, a Bologna un campo largo con Pd, Sinistra e Cinque Stelle volerebbe quasi al 60%.

Passando al centrodestra, detto di FdI che si attesterebbe attorno al 20,5%, per lo ‘scettro’ di secondo partito è testa a testa tra Forza Italia e Lega, al momento della chiusura del giornale posizionate rispettivamente al 3,8 e al 3,3%. Risultati comunque negativi, specie per la Lega che cinque anni fa prese un enorme 23% in città.

Forza Italia invece si attestò al 5,6%. Molto interlocutoria anche la situazione dei centristi ex Terzo Polo, che si sono presentati al voto europeo divisi tra Stati Uniti d’Europa (con dentro Renzi, Bonino e socialisti) e Azione dell’altro ex dem Calenda. I primi sono poco sotto il 4% (3,87%), mentre i calendiani li tallonano attorno al 3,6.

Discreto infine il risultato di Michele Santoro e della sua lista ‘Pace Terra Dignità’, poco sotto l’ex Terzo Polo con un 3,20%.

Il risultato basso dei centristi e il boom della sinistra cristallizzano anche a livello regionale l’autosufficienza del possibile campo largo.

In Regione il Pd (34%), M5s (7%) e Alleanza Versi Sinistra (6,6%) starebbero, insieme, sopra il centrodestra (Fd’I 29%, FI 6,2%, Lega 6,7%) anche senza l’aiuto di Renzi e Calenda. Un’indicazione interessante visto l’avvicinamento delle Regionali.