Europee, Schlein: forze opposizione superano governo. Meloni: italiani ci chiedono di andare avanti

Roma, 10 giugno 2024 – “La distanza con FdI si restringe”. Il Pd di Elly Schlein cavalca il Giano bifronte delle elezioni europee. In altre parole, oltre al rinnovo dell’assemblea Ue è anche una prova sul consenso dei partiti in casa. Il Pd, dunque, secondo le proiezioni che danno il partito democratico al 24,5% passa la prova attestandosi come secondo partito in Italia, dopo FdI. Giorgia Meloni (detta Giorgia) vince la scommessa con tanto di foto con il segno della vittoria postata sui social. Il suo infatti – sempre secondo le proiezioni – è il primo partito. Vola e sfiora per un pelo il 29%. "Da domani continueremo le nostre battaglie sentendo ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno affidato, quella di costruire l'alternativa a questo Governo – ha commentato al Nazareno Schlein –. Il voto delle forze di opposizione supera quello della maggioranza al governo, continueremo a essere testardamente unitari". E poi ha aggiunto: “A livello europeo il Pse tiene, come era nostro obiettivo non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista e democratico al Parlamento europeo. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento europeo".

Grande delusione per il M5s in netto calo rispetto alle politiche. "I giudizi dei cittadini sono inappellabili – ha commentato Giuseppe Conte –. Avvieremo una riflessione interna per capire le ragioni di un risultato che non è quello che ci aspettavamo. I nostri europarlamentari saranno assolutamente coerenti rispetto agli impegni presi in campagna elettorale".