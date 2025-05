Chi è Silvia Salis: la carriera sportiva, il marito regista, il debutto in politica

Genova, 26 maggio 2025 - E’ una civica pura a scompigliare le carte, outsider inaspettata, campionessa nella vita. Silvia Salis, ex azzurra di tiro al martello, è la nuova sindaca di Genova. Alle spalle tutto il centrosinistra, espressione del campo largo in “salsa ligure”. Genovese, 39 anni, laureata in Scienze politiche, un passato di atleta olimpica come martellista, con 10 titoli italiani vinti tra invernali e assoluti. Salis a soli 35 anni diventa vicepresidente vicario del Coni. Ora conquista un nuovo titolo, questa volta istituzionale: va al governo della sua città, Genova, e riporta a sinistra quella che fu roccaforte rossa, ma che guardava a destra da dieci anni.

Salis ex atleta olimpica ha gareggiato a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. E’ stata una campionessa del lancio del martello, conquistando dieci titoli nazionali, tra invernali e assoluti. Abbandonata l’attività agonistica per un infortunio nell’aprile 2016, è divenuta dirigente della squadra per la quale gareggiava, le Fiamme Azzurre. Nel 2017 è stata eletta nel Consiglio Nazionale del Coni, di cui è diventata nel maggio 2021 vice presidente vicario.

Lo scorso 17 febbraio Salis si è candidata ufficialmente al ruolo di sindaca della sua città, Genova, rispondendo alle sollecitazioni che le arrivavano dal fronte del centrosinistra. “Oggi ho scelto di dedicare la mia energia e il mio impegno alla mia città, candidandomi a sindaca di Genova per la coalizione progressista - si legge nella descrizione sul sito web ‘Silvia Salis Sindaca’ -. La mia visione è chiara: ridurre le diseguaglianze, offrire opportunità ai giovani e migliorare la qualità della vita nei quartieri troppo spesso dimenticati. Credo in un’amministrazione vicina ai cittadini, capace di ascoltare e risolvere i problemi con soluzioni concrete”.

Salis è cresciuta in una famiglia semplice: suo padre era un operaio iscritto al Pci, mentre sua madre era un’impiegata comunale. “Da loro – si legge nella descrizione sul sito web ‘Silvia Salis Sindaca’ - ho imparato presto il valore del lavoro e della comunità”. Dal 2020, Salis è sposata con Fausto Brizzi, regista anche di ‘Notte prima degli esami’. Nel 2023 è nato il loro primogenito Eugenio.