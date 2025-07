Bolaffi, la filosofia (pop) della filatelia. Il collezionismo perde il suo maestro

La faceva semplice: "Tra le piume di struzzo e la filatelia non c’è nessuna differenza, la dinamica è la stessa: il possesso. Poi c’è il prezzo. Qualsiasi bene ha un valore di mercato, c’è chi vende se c’è chi compra". Immaginiamolo ancora una volta con il garofano all’occhiello, elegante sul confine degli 89 anni compiuti il giorno della Befana. Era febbraio e Alberto Bolaffi si raccontava al collega Massimo Cutò, che del cognome e dell’attività della famiglia torinese ha fatto oggetto di venerazione seguendo da lontano il percorso dei tesori in transito in via Cavour, la trasformazione delle aste da rituale per iniziati a fenomeno pop.

L’uomo dei francobolli (e delle monete, degli orologi, delle pietre preziose, dei manifesti) aspettava con serenità che il tempo gli presentasse il conto: "Giorno dopo giorno mi sto abituando alla separazione". È morto ieri, l’annuncio della scomparsa è stato dato "con immenso dolore" dalla stessa Bolaffi, eccellenza italiana e avamposto dei beni rifugio da collezione con una storia ultrasecolare alle spalle. Alberto Bolaffi, presidente onorario e Cavaliere del Lavoro, smentiva con orgoglio il detto che incombe sulle imprese di famiglia: la prima generazione crea, la seconda mantiene, la terza distrugge. Il nonno aveva cominciato nel 1890, la sua leadership era la terza. E contro i cattivi presagi popolari ha mantenuto il timone saldo dagli anni Sessanta fino al 2013, contribuendo in maniera determinante alla crescita e all’affermazione di quella che è diventata una società per azioni.

Non i filosofi, diceva Aldous Huxley, ma coloro che si dedicano alle collezioni di francobolli costituiscono l’ossatura della società. Alberto Bolaffi era più specifico: "Collezionare è accumulare esperienze, guardare e raccogliere, conservare e comunicare. L’uomo ha già cominciato la sua evoluzione collezionando. Che cosa sono le grotte dipinte se non una forma di comunicazione, una collezione". E se ogni passione confina con il caos, se il collezionismo confina con il caos dei ricordi, in 130 anni la famiglia Bolaffi ha fatto di quel piacere una faccenda seria e ordinata, riabilitando anche davanti alla psicoanalisi la figura del collezionista (che per convenzione non ne usciva benissimo).

Fu un giovane (omonimo) Alberto Bolaffi, nel 1893, ad avere l’intuizione all’alba della filatelia: perché commerciare in biciclette quando si può puntare sui francobolli?". Nato a Livorno nel 1874, figlio di Angelo, impresario di teatro e di spettacolo cittadino britannico, era stato cresciuto a Torino dalle zie materne di origini ungheresi, e si fece da sé. Prima in un negozio di stoffe, poi appunto come rappresentante di biciclette inglesi. Correva in bici e correva con le idee: a 19 anni aprì il negozio in via Cavour. Francobolli, monete, figurine Liebig. Diventò fornitore dei Savoia e curatore della collezione filatelica della regina Elena. Si sposò, ebbe quattro figli: Giulio, il primogenito che già lavorava in azienda, ne prese il posto nel ‘47.

Alberto Bolaffi ricordava così suo padre Giulio: "Grande personalità, uno dei più stimati filatelici al mondo. Da ragazzo mi ero iscritto all’università senza arrivare alla laurea, volevo diventare pilota di aerei militari. Feci il concorso e lo vinsi. Ma lui mi portò in ditta spiegandomi che cosa si faceva lì con una frase: noi viviamo dei desideri altrui, li anticipiamo e li soddisfiamo". Per non essere schiacciato dalla sua ombra si ritaglia uno spazio in azienda aprendo una casa editrice: "Stampavamo cataloghi di collezionismo che andarono benissimo. Avevo esperienza: ero stato socio in Mondadori quando c’era il fondatore Arnoldo, poi rivendetti le quote al figlio Giorgio".

Nel 1986 fonda il Collector Club, il settore di vendita per corrispondenza, e nel 1990 la casa d’aste. Nel 2000 apre la strada alla filografia, il collezionismo di documenti che percorrono la storia della parola scritta: "Posseggo tavolette d’argilla dei sumeri, una pagina della Bibbia di Gutenberg, il taccuino su cui Einstein abbozzava la teoria della relatività". E poi arriva il collezionismo spaziale: "Dalle tute degli astronauti al telegramma spedito da Kruscev a Gagarin per la sua impresa. Lo comprai dalla vedova". Nel 2012 suo figlio Giulio Filippo Bolaffi diventa amministratore delegato: il mercato cambia e l’azienda si trasforma. Nasce Bolaffi Metalli Preziosi per la compravendita di oro di borsa con i lingotti marchiati, la casa d’aste si apre a nuovi settori: vini pregiati, gioielli, arte moderna e contemporanea, memorabilia, vintage tecnologico, auto e moto da collezione. Fino all’esordio di Bolaffi per gli Immobili, nel 2020. Il cavaliere Alberto ammetteva che il passaggio di consegne non era stato semplice: "Non lo è mai. Mio figlio mi disse a un certo punto: papà, o tu o io. Gli ho risposto: tu. E va bene così".

Confessava un lieve disagio nell’abitare questo secolo: "L’uomo crede di poter superare il creato con l’intelligenza artificiale, senza capire che è impossibile. Osservo questa grande Babele priva di cultura. Soprattutto sento svanire il senso del sacro. Mi considero profondamente uomo del Novecento, secolo che vale per tre".