Pagamento assegno unico di luglio 2025, le date e il caso del calo degli importi

Roma, 16 luglio 2025 – Si avvicina la metà del mese e, come d’abitudine, miglia di genitori cominciano a chiedersi: “Quando arriva l’assegno unico di luglio? Quale sarà l’importo? Ci sono aumenti?”.

L’Inps ha da poco pubblicato sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale il calendario dei pagamenti dell’assegno unico da luglio fino a dicembre. Ecco le date dei pagamenti previsti dall’Inps:

21-22 luglio

20-21 agosto

22-23 settembre

20-21 ottobre

20-21 novembre

17-19 dicembre

Queste date fanno riferimento ai pagamenti degli assegni unici “storici”. Per le nuove richieste bisogna invece aspettare l’ultima settimana del mese. Ad esempio, per chi fa domanda a luglio i soldi iniziano ad arrivare nell'ultima settimana di agosto. Dal mese successivo gli importi dovuti (ed eventuali arretrati spettanti) saranno accreditati con il calendario sopra riportato.

L’assegno unico spetta alle famiglie che hanno figli a carico, dal settimo mese di gravidanza della madre fino al compimento dei 21 anni del figlio. Non ci sono limiti di età per i figli portatori di disabilità. È possibile ricevere il sostegno anche per figli maggiorenni fino a 21 anni se:

non sono autonomi a livello di reddito (inferiore a 8.000 euro annui);

sono disoccupati o svolgono il servizio civile universale;

sono impegnati in un percorso scolastico o universitario

L’importo minimo per figlio è di 58,60 euro e massimo di 227 euro mensili in base all’età, numero dei figli, indicatore Isee, disabilità... Chi non presenta l’Isee o lo ha superiore a 45.939,56 euro riceve la quota minima di 58,60 euro per figlio a carico.

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie su un calo degli importi a luglio. Non è così. Non ci saranno variazioni sulle cifre abitualmente ricevute. Il calo riguarda l’importo medio dell’assegno unico. La lieve riduzione dell’assegno unico non deriva da tagli o modifiche normative, ma riflette l’evoluzione naturale dei redditi familiari, dell’indicatore Isee e delle dinamiche demografiche.

Nonostante la rivalutazione dello 0,8% (per quest’anno), l’importo medio mensile incassato dalle famiglie è sceso da 274 a 271 euro, mentre quello per figlio è passato da 172 a 171 euro. Ciò deriva da un aumento dell’Isee delle famiglie che ne hanno fatto richiesta e una diminuzione delle richieste legata al calo demografico: sempre meno figli.

Chi ha fatto già richiesta negli anni precedenti non deve fare nulla per continuare a ricevere l’assegno unico che continua a essere erogato in automatico. Va invece aggiornato ogni anno l'Isee, entro il 28 febbraio per incassare ancora l'importo a cui si ha diritto. In caso contrario, l'Inps eroga solamente l'importo minimo. Se si supera questa scadenza, c'è tempo fino al 30 giugno per sistemare il problema e ricevere gli arretrati. Chi invece non ha ancora aggiornato l'Isee a luglio può farlo, ma le somme arretrate non incassate tra marzo e luglio andranno perdute e da agosto si comincerà a ricevere la cifra spettante in base all’Isee.