Elezioni europee 2024, Matteo Ricci vola a Bruxelles. Terzo nella lista del Pd dietro solo a Schlein e Nardella

Pesaro, 10 giugno 2024 – Matteo Ricci vola verso il Parlamento europeo, conquistando il terzo posto nella lista del Pd della circoscrizione Italia centrale dietro soltanto alla segretaria Elli Schlein e a Dario Nardella, ex sindaco di Firenze.

Ricci ha fatto meglio anche di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. A lanciarlo sono stati soprattutto gli elettori Pd marchigiani che gli hanno portato in dote addirittura 51.365 preferenze davanti alle 16.287 dell'ex deputata Alessia Morani, che ha comunque fatto registrare un ottimo risultato.

Ricci è andato molto bene anche nel Lazio (quarto dietro Zingaretti, Schlein e Nardella), dove aveva avuto l'appoggio di Goffredo Bettini, del sindaco Roberto Gualtieri e del deputato Claudio Mancini; l'ex sindaco di Pesaro ha brillato anche in Umbria mentre ha faticato un po' di più in Toscana , ma il risultato complessivo è stato straordinario. Molto bene anche l'altra pesarese in corsa, Alessia Morani, sesta nella classifica delle preferenze nella circoscrizione Italia centrale.