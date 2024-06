Elezioni europee 2024, gli studenti fuori sede bocciano FdI. Ecco per chi hanno votato

Roma, 10 giugno 2024 – Per chi hanno votato gli studenti fuori sede? Sorprendenti i risultati di queste consultazioni europee, le prime elezioni in cui gli universitari hanno potuto votare comodamente dal comune di domicilio, dove studiano e vivono, senza tornare nel comune di residenza. La loro posizione è nettamente in controtendenza con il dato nazionale. Per loro infatti il primo partito è Alleanza Verdi e Sinistra. Bocciano invece FdI della premier Giorgia Meloni. Ma vediamo i numeri nel dettaglio.

Studenti fuori sede alle urne a Milano per le Europee

I fuori sede al voto

Su 400mila studenti fuori sede in Italia, hanno aderito alla sperimentazione circa 23mila, di cui i votanti effettivi sono stati 17.442.

Le preferenze

Gli studenti fuori sede hanno votato in controtendenza con l’andamento nazionale. Per loro il primo partito in Italia è Alleanza Verdi e Sinistra in testa con il 48.84%. Bocciano invece Fratelli d’Italia che prende solo una manciata di preferenze (il 2,37%). Secondo, invece, il Partito democratico di Elly Schlein che insegue AVS con il 23,02%. Terza piazza per Azione al 7,56%. Fuori dal podio Movimento 5 stelle con 7,48%, Stati Uniti d'Europa al 6,88%, seguono Pace Terra e Dignità al 2,06%, Forza Italia-Noi Moderati allo 0,96%. Chiude in coda la Lega con 0,45%.