Genova, 16 agosto 2018 - Mentre proseguono le ricerche tra le macerie del ponte Morandi, crollato due giorni fa a Genova, con ancora "decine di dispersi", non si placa lo scontro tra il governo e Autostrade per l'Italia, con il premier Giuseppe Conte che ieri ha annunciato - preceduto in mattinata di ministri Di Maio e Toninelli - l'avvio della procedura per la revoca della concessione. E Atlantia, la società dei Benetton proprietaria di Autostrade, replica al governo in una nota in cui spiega che l'annuncio della revoca è arrivato senza una contestazione specifica, e invoca il pagamento da parte dello Stato del valore residuo della concessione. Sottolinea inoltre l'impatto dell'annuncio su azioni e bond. Ieri i bond della società sono scivolati ai minimi storici, e oggi per la società si prennuncia una giornata da incubo in Borsa. Ma il governo non sembra voler tornare sui suoi passi, e oggi il vicepremieri Di Maio insiste sulla revoca delle concessioni e si dice convinto "che ci siano tutte le motivazioni per non pagare penali". Intanto, mentre la famiglia Benetton promette che "sarà fatto di tutto per la verità", il direttore del Tronco di Genova ha spiegato: "Indaghiamo maggiormente su difetti progettuali". Ieri Autostrade, alle critiche del governo, aveva replicato di aver agito correttamente e di poter ricostruire il ponte in 5 mesi.

Rispunta il rapporto di Autostrade. "Attenti, è degradato"

"INDAGHIAMO SU DIFETTI PROGETTUALI" - Quella dei difetti progettuali, ha spiegato il direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, Stefano Marigliani, ai microfoni di 'Unomattina estate', rispondendo alle domande sulle cause del crollo, "è una delle direttrici che stiamo maggiormente indagando, ma non tralasciamo nessuna ipotesi". Marigliani aggiunge: "Abbiamo subito coinvolto i massimi esperti a livello internazionale affinché ci supportino nell'individuazione esatta delle cause". In merito al bando da 20 milioni per la ristrutturazione dell'opera, pubblicato da Autostrade per 'interventi di retrofitting strutturale (una sorta di ristrutturazione profonda), Marigliani spiega: "I lavori rientravano nell'ambito di una pianificazione dell'attività di manutenzione necessaria a garantire un allungamento della vita dell'opera, traguardando i prossimi decenni. Quindi, sulla base della nostra attività di controllo e monitoraggio abbiamo la lunga fase di progettazione di un intervento complesso", perché "Ponte Morandi è un unicum all'interno delle infrastrutture autostradali italiani" e il bando di aprile "è solo la fase finale". Il progetto, però, "è stato decretato e approvato dall'ente concedente, anche con il supporto del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

BENETTON - Edizione Srl, holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia e Autostrade per l'Italia, "partecipata tramite la società di diritto italiano Sintonia, farà tutto ciò che è in suo potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità dell'accaduto". Lo scrive in una nota in cui la società "a nome dei suoi azionisti e del suo management, esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti nel tragico crollo avvenuto a Genova". Sempre nella nota si legge che la società "è certa della determinata volontà di collaborazione con le Istituzioni e le Autorità preposte da parte della società operativa Autostrade per l'Italia e della sua capogruppo Atlantia che, negli ultimi 10 anni, hanno investito oltre 10 miliardi di euro nell'ampliamento e ammodernamento della rete autostradale italiana".

ATLANTIA - Atlantia replica così all'annuncio dell'avvio di una procedura finalizzata alla revoca della concessione ad Autostrade da parte del GOverno: "E' stato effettuato in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria ed in assenza di accertamenti circa le effettive cause dell'accaduto". La nota aggiunge: "Pur considerando che anche nell'ipotesi di revoca o decadenza della concessione - secondo le norme e procedure nella stessa disciplinate - spetta comunque alla concessionaria il riconoscimento del valore residuo della concessione, dedotte le eventuali penali se ed in quanto applicabili, le modalità di tale annuncio possono determinare riflessi per gli azionisti e gli obbligazionisti della Società. Atlantia pertanto continuerà a supportare la controllata Autostrade per l'Italia nelle interlocuzioni con le Istituzioni in questa delicata fase avendo riguardo anche alla tutela dei propri azionisti ed obbligazionisti con una corretta e tempestiva informazione al mercato".