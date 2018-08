Genova, 15 agosto 2018 - Si scava ancora a Genova sotto le macerie del ponte Morandi che ieri è crollato all'improvviso facendo precipitare nel vuoto decine di mezzi che percorrevano in quel momento il viadotto dell'autostrada A10. La prefettura ha aggiornato il conto delle vittime finora accertate: sono 37, tra cui anche tre minori. Cinque non sono state ancora identificate. E ci sarebbero ancora dispersi sotto i cubi di cemento franati al suolo da un'altezza di 70 metri: il bilancio è destinato a peggiorare.

Nella notte i soccorritori, con squadre speciali arrivate da tutta Italia, hanno continuato a lavorare senza sosta nella speranza, che ormai va affievolendosi, di trovare superstiti. Le storie di chi ce l'ha fatta, com l'ex portiere del Cagliari, sopravvissuto dopo un volo di decine di metri con la sua auto, autorizzano a pensare al miracolo: ieri, dopo il crollo, quattro persone sono state estratte vive. Una quindicina i feriti mentre tante sono le persone che hanno assistito al disastro e che adesso sono sotto choc in ospedale con i sintomi di un trauma psicologico. Undici i palazzi considerati a rischio perché vicini alla parte della struttura rimasta in piedi ed evacuati, per un totale di 440 sfollati.

Il camionista frena sul baratro. "Il ponte Morandi si è sbriciolato davanti a me"

L'INCHIESTA - Genova, dove oggi e domani è stato indetto il lutto cittadino, è una città letteralmente e metaforicamente spezzata, che ora si interroga sulle cause di un simile disastro. Il ponte malato, lo chiamano: aveva bisogno di una manutenzione costante e di continue verifiche di stabilità. Si tratta di una tragedia annunciata? A questa domanda dovrà rispondere l'inchiesta aperta dalla procura che ipotizza i reati di disastro e omicidio colposo plurimo. Mentre siamo ancora lontani dall'accertamento delle responsabilità, prende sempre più corpo l'ipotesi di un cedimento strutturale. Non prevedibile, però, secondo chi gestiva quel tratto di strada. Il crollo, dice il direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia Stefano Marigliani, è "per noi qualcosa di inaspettato e imprevisto rispetto all'attività di monitoraggio che veniva fatta sul ponte. Nulla lasciava presagire. Assolutamente non c'era nessun elemento per considerare il ponte pericoloso". Testimoni raccontano di aver visto un fulmine colpire il viadotto subito prima del cedimento. Ma secondo gli esperti non è possibile attribuire un simile incidente al maltempo.

Rispunta rapporto di Autostrade. "Attenti, è degradato"

IL MINISTRO CONTRO AUTOSTRADE - Nell'attesa che i periti facciano il loro lavoro, la politica prende le sue misure. Il sottosegretario alle infrastrutture Edoardo Rixi riflette: "Un ponte non viene giù per un fulmine né per un temporale: vanno trovati i colpevoli". E oggi il ministro Danilo Toninelli fa le prime mosse: "I vertici di Autostrade per l'Italia devono dimettersi prima di tutto - tuona il pentastellato su Facebook -. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l'eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro. Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato".