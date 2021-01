Roma, 12 gennaio 2021 - Con il nuovo Dpcm si apre un altro capitolo, con nuove regole per contrastare la risalita dei contagi dei Coronavirus e un'ulteriore stretta sui parametri che determinano la collocazione delle regioni nelle tre fasce (gialla, arancione e rossa). Sono già previste misure anti-movida, il divieto di spostamento anche tra regioni gialle e la possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni. Ma quando scatterà tutto questo? Il prossimo decreto, che sostituirà quello del 3 dicembre, in scadenza il 15 gennaio, dovrebbe essere varato dal governo entro venerdì e accompagnare l'Italia per almeno 30/40 giorni. Nel bel mezzo di quella che potrebbe divenire una crisi di governo, domani alle 15 il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferirà al Senato sulla situazione legata all'epidemia di Covid, poi successivamente il voto delle risoluzioni. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha convocato per giovedì mattina una nuova riunione con le Regioni, l'Anci e l'Upi per fare il punto sulle misure che andranno nel nuovo decreto, oltre a un'integrazione sul piano dei vaccini. Per l'ok definitivo al Dpcm, quindi, si dovrà aspettare probabilmente proprio giovedì e, a meno di 48 ore, le questioni aperte restano ancora molte.

Stato d'emergenza

Il Cts ha chiesto di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio. Secondo gli esperti, ci sono quattro elementi che consigliano il prolungamento di altri sei mesi, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emergenziali: l'impatto ancora alto del virus sull'occupazione dei posti letto ospedalieri, la campagna vaccinale, la preoccupante situazione internazionale e la possibile sovrapposizione dell'influenza stagionale con il Covid.

Ipotesi stop asporto bar dopo le 18

La decisione sulla proroga dello stato d'emergenza ancora non è stata presa, come resta sul tavolo l'ipotesi dei fine settimana "arancioni" in tutta Italia. Fra i provvedimenti che potrebbero entrare nel nuovo Dpcm, anche lo stop all'asporto per i bar dopo le 18 non vede favorevole l'Emilia-Romagna: per Stefano Bonaccini, governatore della Regione e presidente della Conferenza delle Regioni, "rischia di colpire un settore già particolarmente colpito e non dà grande soddisfazione" in termini di contenimento dei contagi. Per il governatore il tema vero, in un'ottica di evitare gli assembramenti, è quello dei "controlli affinchè le persone rispettino le norme".

Nodo riapertura impianti sciistici

Un altro nodo da definire resta la riapertura delle piste da sci. Sull'ipotesi di un nuovo rinvio dell'apertura degli impianti di risalita le Regioni hanno ribadito che il comparto turistico invernale "soffre oggi alcuni miliardi di mancato fatturato e che rischia, a crisi epidemica finita, di non avere più la forza di rialzarsi". Per questo, hanno aggiunto, "è necessario mettere in campo misure immediate e proporzionate per le imprese e per i lavoratori stagionali". Per il momento sembra che le piste riapriranno solo in Alto Adige: oggi, infatti, il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha annunciato che dal 18 gennaio i residenti della provincia di Bolzano potranno andare a sciare, sottolineando però che se la situazione peggiorerà si richiuderà tutto.