Roma, 11 gennaio 2021 - L'arrivo della "zona bianca" e parametri più stringenti per stabilire i colori da adottare per le regioni e frenare la risalita dei contagi da Coronavirus. Sono alcuni dei punti che dovrebbero entrare nel nuovo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio, su cui si è discusso in un incontro in videoconferenza Governo, Regioni e Comuni. Non sembra essere stata accolta la proposta avanzata del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull'istituzione di una zona arancione nazionale, ma si tornerà ai tre colori: rosso, arancione e giallo, che scatteranno con parametri più ferrei. L'ipotesi, infatti, secondo quanto trapelato dalla riunione, sarebbe quella di un "abbassamento delle soglie". Ma tra le novità sembra prendere piede anche all'introduzione di una nuova zona bianca, per i territori con indici di contagio molto bassi (qui ultimo report settimanale dell'Iss). Vediamo, allora, quando scatterebbe le zone rosse o arancioni o quando, invece, si potrebbe cominciare a tirare un sospiro di sollievo entrando nella zona bianca.

Nuovo Dpcm: tensione sulla zona rossa. Cosa può cambiare dal 16 gennaio

Zona rossa dal 16 gennaio: i dati regione per regione

Zona bianca

In arrivo c'è la tanto attesa "zona bianca", una misura "per dare un segnale che il Paese sta facendo un lavoro che gli consentirà di entrare in una fase diversa in un tempo medio", ha dichiarato Speranza. In concreto entrare in zona bianca significherebbe la riapertura di tutte le attività nella Regione, compresi i musei, i teatri, i cinema e le palestre, mentre non è chiaro se riapriranno bar e ristoranti. Sarebbe comunque un primo ritorno alla normalità, anche se restano punti da chiarire, come il coprifuoco. E, poi, quando dovrebbe scattarebbe questo colore? Si pensa all'entrata in questa fascia per le Regioni che presenteranno un Rt inferiore allo 0,5. Quindi, ad oggi, nessuna regione potrebbe permettersela: l'Rt più basso, infatti, secondo l'ultimo monitoraggio Iss, è registrato nella Provincia autonoma di Bolzano e si attesa allo 0.81. Ma la Provincia presenta un alto tasso di incidenza, ma questo è un altro capitolo.

​Zona rossa, arancione e gialla

Come ribadito sopra, sembra che la direzione del governo sia abbassare le soglie per l'ingresso in zona arancione o rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe confermato che si entrerebbe in zona arancione con un Rt a 1 e in zona rossa con un Rt a 1,25, "ma pensiamo di intervenire anche sugli indici di rischio anche per facilitare gli ingressi in arancione, ad esempio le Regioni a rischio alto", ha spiegato Speranza. La zona gialla, quindi, scatterebbe con un Rt inferiore a 1.

Zona arancione: quando posso uscire dal Comune. Stop visite a parenti e amici

Autocertificazione: spostamenti, quando serve a gennaio. Pdf

Tasso di incidenza

Non è ancora chiaro se per stabilire i colori da adottare per le regioni influirà anche il tasso di incidenza parametrato su 7 giorni: una proposta dell'Iss, che sarebbe già approvata dal Comitato tecnico scientifico, ma che in questi giorni ha suscitato critiche da diversi governatori. In questo caso, se una Regione superasse quota 250 casi ogni 100mila abitanti scatterebbe in automatico l'ingresso in zona rossa.