Roma, 11 gennaio 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, con gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, nel giorno in cui è stato trovato il nuovo paziente 1 italiano di Covid-19. Da oggi tutta l'Italia è in 'zona gialla', tranne 5 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto) che restano in zona arancione (qui tutte le regole). Ma dal 16 gennaio la mappa tricolare potrebbe cambiare ancora perché è atteso il nuovo Dpcm, in cui si potrebbe inserire una nuova zona bianca, nella quale sarebbero aperte tutte le attività, scuole comprese. A suscitare discussioni è soprattutto quest'ultimo punto, la riapertura degli istituti: oggi tornano in classe 300 mila alunni delle superiori in Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta, ma nel resto d'Italia le aule restano chiuse e la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, si schiera a fianco degli studenti che protestano contro la dad: "Chiedo a tutti di trattare la scuola come si trattano le attività produttive".

Intanto, continuano le vaccinazioni in Italia (qui la dashboard in tempo reale) ed è atteso per la fine della giornata l'arrivo del terzo carico di vaccini Pfizer. Sono iniziate, invece, le consegne del farmaco contro Covid-19 di Moderna agli stati membri dell'Unione Europea. Ma non solo: contro la nuova risalita della curva, sono più che mai importanti la cura e la tempestiva diagnosi del Covid anche da casa e, così, su iniziativa della società di pneumologia, da oggi vengono distribuiti gratuitamente 30mila saturimetri nelle farmacie di tutt'Italia.

Covid, il bilancio dell'11 gennaio

I numeri delle Regioni

Le notizie locali / Veneto

Sono 1.715 i nuovi positivi al Coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore (l'8% dei 21mila tamponi effettuati). A dirlo sono i dati della Regione Veneto. Praticamente invariato il numero dei ricoveri in ospedale. Sono 38 i decessi registrati da ieri, per un totale di 7.427 casi dal 21 febbraio ad oggi.

Nuovo Dpcm 16 gennaio: restrizioni sugli spostamenti. Zaia: "Criterio incidenza escluso"

Puglia

Il 17,3% dei 3.577 test processati in Puglia nelle ultime 24 ore ha dato esito positivo. Si tratta di 622 nuovi casi di contagio da Coronavirus, di cui 228 accertati in provincia di Bari, che resta la zona più colpita. Gli attualmente positivi sono 54.933 di cui 1.557 ospedalizzati. Le ultime vittime del Covid sono state 26. Il totale dei guariti è di 44.604 unità.

Toscana

In risalita nelle ultime 24 ore il tasso di positività e i ricoveri in Toscana, dove si registrano purtroppo altri 29 decessi. Sono 379 i nuovi casi, età media 43 anni, che portano il totale dei contagiati, da inizio epidemia, a superare quota 125.000: per la precisione sono 125.330 unità. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.971.143, 5.650 in più, di cui il 6,7% positivo: nel report di ieri, che segnalava 472 casi in più, su 9.469 tamponi il tasso di positività era stato del 5%. Sono invece 2.060 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 487 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 112.426 (89,7% dei casi totali).Gli attualmente positivi sono oggi 9.020, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono complessivamente 933, 24 in più rispetto a ieri (più 2,6%), 144 in terapia intensiva, 4 in più (più 2,9%).

Marche

Nelle Marche si sono registrati 333 contagi, su 1.151 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Il rapporto tamponi molecolari e positivi si attesta al 47,1% mentre, complessivamente, il rapporto tra tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi e positivi è pari al 28,9%. I contagi salgono così a 47.148, con 346.156 tamponi testati complessivamente.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.491 tamponi molecolari sono stati rilevati 309 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 52 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 14,49%. Sessantasette persone sono ancora ricoverate nelle terapie intensive, mentre scende a 688 il numero dei pazienti in altri reparti. Con 30 nuovi decessi sale a 1.928 il bilancio complessivo. I totalmente guariti aumentano a 40.631, i clinicamente guariti salgono a 1.116, mentre le persone in isolamento sono 12.164. Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 56.594.

Abruzzo

Sono 120 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Basso, però, il numero dei test eseguiti nelle ultime 24 ore, cioè 1.317: è risultato positivo il 9,11% dei campioni. Si registrano otto decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.285. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 e 94 anni. Gli attualmente positivi sono 161 in meno e scendono a 11.380: 471 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 38 (-3, con un nuovo ricovero) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.871 (-164) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 25-208 (+273).

Basilicata

Altri tre morti e 79 nuovi contagi da Covid in Basilicata nelle utime 24 ore, a fronte di 611 tamponi processati. Nella stessa giornata sono guarite 66 persone. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane salgono a 98, di cui 6 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in regione sono decedute 271 lucani.

