Roma, 8 gennaio 2021 - Dopo 6 settimane torna sopra 1 l'indice Rt in Italia. Le regioni classificate a rischio alto sono ben 12, per loro vengono richieste misure anti Covid più stringente (ma solo 5 passano in arancione: qui quali regioni cambiano colore). L'indice medio di trasmissibilità del Coronavirus calcolato sui casi sintomatici, risale quindi a 1,03 (range 0,98 - 1,13) nel periodo 15-28 dicembre 2020. Sono quattro settimane che il valore è in aumento, ma da oltre un mese non sforava la fatidica soglia di '1': significa che si stima che, nel periodo in esame, ogni contagiato abbia trasmesso la malattia a più di una persona. Gli ultimi dati sono contenuti nella bozza del monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss) che verrà oggi esaminata dalla cabina di regia.

Il testo è eloquente: "L'epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere a un nuovo rapido aumento nel numero dei casi nelle prossime settimane", si legge. Nel caso in cui "non venissero definite e implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti".

Indice Rt regioni

Da zero a 12 in una settimana. Il monitoraggio Iss mette 12 regioni a "rischio alto", mentre otto sono a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso.

Tre Regioni/PPAA (Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore del range, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, altre 6 (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, V. d'Aosta) lo superano nel valore medio, e altre quattro lo raggiungono (Puglia) o lo sfiorano (Lazio, Piemonte e Veneto).

Con questi dati Calabria, Emilia-Romagne e Lombardia entrano direttamente in zona arancione, dove, a quanto si apprende, verranno inserite anche Veneto e Sicilia. Nessuna regione sarebbe in zona rossa.

I dati

Abruzzo: 0,9 (intervallo: 0.83-0.97)

Basilicata:0.83 (intervallo: 0.67-1)

Calabria: 1.14 (intervallo: 1.04- 1.24)

Campania: 0.83 (intervallo: 0.76- 0.89)

Emilia-Romagna: 1.05 (intervallo: 1.03-1.08)

Friuli Venezia Giulia: 0.91 (intervallo: 0.89-0.95)

Lazio: 0.98 (intervallo: 0.94- 1.02)

Liguria: 1.02 (intervallo: 0.95- 1.08)

Lombardia: 1.27 (intervallo: 1.24- 1.3)

Marche: 0.93 (intervallo: 0.82- 1.05)

Molise: 1.27 (intervallo: 0.96- 1.63)

Piemonte: 0.95 (intervallo: 0.92- 0.99)

Provincia autonoma di Bolzano: 0.81 (intervallo: 0.75- 0.89)

Provincia autonoma di Trento: 0.85 (intervallo: 0.79- 0.91)

Puglia: 1 (intervallo: 0.96- 1.03)

Sardegna: 1.02 (intervallo: 0.95- 1.09)

Sicilia: 1.04 (intervallo: 0.99- 1.08)

Toscana: 0.9 (intervallo: 0.87- 0.95)

Umbria: 1.01 (intervallo: 0.95- 1.08)

Valle d’Aosta: 1.07 (intervallo: 0.87- 1.27)

Veneto: 0.97 (intervallo: 0.96- 0.98)